Скільки коштує житло у Львові: як змінились ціни та які є варіанти (фото)

Яка сьогодні вартість житла у Львові та чи продовжують українці вкладати гроші у нерухомість, читайте у матералі.

Сьогодні ринок нерухомості у Львові досить складний. Через війну і масовані обстріли українці побоюються вкладати кошти у нерухомість. Утім, купівля житла у місті повністю не припинилася.

Яка зараз вартість квартир у Львові, якому саме житлу надають переваги покупці, і що буде з ринком нерухомості 2023 року, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розповів нам фахівець з підбору нерухомості у Львові Володимир Глущак, на ринок нерухомості зокрема вливає війна, масовані обстріли та блекаут.

Здебільшого сьогодні у місті продаються квартири на вторинному ринку з ремонтом, а також дуже бюджетні варіанти. Та бувають випадки, що через непердбачувану ситуацію в Україні, покупці побоюються і намагаються відтерміновувати покупку навіть хороших варіантів житла, каже ріелтор.

"Навіть коли вже майже укладена угода, люди просять: "А давайте ще тиждень-два почекаємо". Тобто люди навіть відтерміновують хороші, продумані, пропрацьовані угоди. Тому ринок продаж зараз дуже складний. Він є, щось рухається, щось продається, але тут дуже багато факторів", - зазначив Володимир Глущак.

Вартість житла

За словами ріелтора, вартість однокімнатної квартири у Львові може стартувати від 30 тисяч доларів – це житло з радянським станом. Від 100 тисяч доларів коштують квартири з дизайнерським ремонтом у новобудові в хорошому районі Львова.

Середня вартість 1 кв. м. квартири у вже зданій в експлуатацію новобудові становить від 1100 до 1300 доларів.

Що впливає на ціну:

район, віддаленість від центру міста;

який це житловий комплекс, де він розташований: серед інших ЖК чи посеред старих будинків;

яка інфраструктура є навколо житлового комплексу, чи є поряд ТЦ і як далеко пішки добиратися до центру.

"Факторів насправді є дуже багато. Але є ще таке питання, як термінові продажі. Тобто люди, які пригляділи собі щось за кордоном, готові зменшити ціну. І відповідно бувають такі випадки продажі. Це також окремий фактор, хоча він загалом на ціну ринку не впливає", - зазначає ріелтор.

За його словами, зараз люди побоюються вкладати кошти у нерухомість і моніторять ситуацію в Україні.

"Люди дуже багато думають, бо ніхто не знає, що буде завтра: чи підуть з Білорусії, чи ні, і чи будуть загострення і масові обстріли. До війни люди ще могли позичити гроші один в одного, чи взяти кредит в банку. Тоді це було також непросто, але хоча б було прогнозованіше, люди були більш впевнені в завтрашньому дні і тому ситуація була значно краща щодо продаж. А зараз це дуже печальна історія", - сказав ріелтор.

Що буде з ринком нерухомості 2023 року

Яка буде ситуація з ринком нерухомості у 2023 році фахівці наразі не беруться прогнозувати.

"Дуже важко спрогозувати, бо це дуже залежить від ситуації на фронті та й загалом. На мій погляд, ринок нерухомості сильно зросте і відновиться тільки тоді, коли Російську Федерацію засудять на Трибуналі, заставлять їх виплатити репарації, демілітаризують її, щоб не було загрози ракетних обстрілів. Адже інвестор, який хоче вкласти гроші, він хоче бути впевненим, що ці гроші не втратяться. І коли ця ситуація налагодиться, то до України підуть колосальні інвестиції, по-перше - на відбудову, а по-друге - люди, більша частина яких перебуває в Європі, я впевнений, що захочуть повернутися додому. А де жити? Потрібно буде щось купити, або взяти кредит, можливо у нас буде доступ до іпотек під якихось 3%, тоді люди будуть активно купувати і буде активне будівництво", - зазначає Володимир Глущак.

Варіанти квартир та ціни

До прикладу, на сайті з пошуку нерухомості dom.ria.com пропонують за 30 тисяч доларів однокімнатну квартиру загальною площею 27 кв. м. у Залізничному районі Львова. Це вторинне житло, з централізованим опаленням. Стіни із цегли.

У Галицькому районі за 30 тисяч доларів пропонують придбати однокімнатну квартиру загальною площею 29,5 кв. м. Це також вторинне житло, квартира без опалення.

У новобудові в Шевченківському районі можна придбати однокімнатну квартиру площею 41 кв. м. також за 30 тисяч доларів. Житло з індивідуальним опалення але повністю без ремонту.

Двокімнатну квартиру без ремонту у центрі Львова можна придбати 37 тисяч доларів. Загальна площа 33 кв. м., з централізованим опаленням.

Також двокімнатну квартиру на 47 кв. м. можна придбати за 40 тисяч доларів на Науковій, у Франківському районі міста. Помешкання потребує ремонту, у ціну входить підвал.

Далі ціни ідуть вгору. Наприклад трикімнатна квартира з індивідуальним опаленням на 67 кв. м у Сихівському районі коштує 41,5 тис. доларів. Помешкання у цегляному будинку, якого здадуть в експлуатацію 2023 року.

Ріелтор радить тим, хто має намір придбати житло, під час купівлі квартири у новобудові звертати увагу на документацію, забудовника і матеріали, з чого будували житло.

"Потрібно перевіряти все. Краще заплатити сертифікованому юристу, який зможе перевірити належним чином усі документи. Кожна деталь - важлива", - порадив фахівець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як блекаут вплинув на ціни оренди житла у Львові і що можна винайняти за 5 тисяч гривень.

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