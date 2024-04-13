Скільки людей хочуть повернуться до Харкова: Терехов здивував цифрою

За його словами, у Харкові сьогодні немає відтоку людей.

Близько 55% людей, які виїхали від початку повномасштабного вторгнення, хочуть повернутися до Харкова вже до літа 2024 року.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів мер міста Ігор Терехов.

“Харків’яни завжди були згуртовані. Сьогодні ми стали більш чуйно ставитися один до одного, більше допомагати один одному. Стали однією родиною. Я дуже хочу, щоб після перемоги це зберіглося”, — сказав Ігор Терехов.

За його словами, у Харкові сьогодні немає відтоку людей незважаючи на відключення світла внаслідок російських обстрілів.

“Люди повертаються. У нас немає відтоку, незважаючи на графіки відключень. Я маю певну соціологію щодо людей, які виїхали. 55% з них хочуть повернутися до літа. Це дуже багато. Хтось повернеться, хтось поки що ні, тому що тривають відключення електропостачання і обстріли. Але коли буде безпечно і закрите небо, повернеться дуже багато людей. А після перемоги, я впевнений, що 95% харків’ян повернуться”, — Ігор Терехов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТЕРЕХОВ: Як живе Харків під час війни та чи буде новий наступ росіян? Сценарії закінчення війни

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