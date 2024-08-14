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Скільки людей залишилося в Суджі: деталі від ТСН з Курщини

Скільки людей залишилося в Суджі: деталі від ТСН з Курщини

Ситуація в Суджі 14 серпня / Фото: ТСН.ua

Суджани змушені жити у підвалах та можуть розраховувати лише на українську гуманітарну допомогу.

На сьогодні в місті Суджа Курської області РФ залишилося лише близько 100 жителів. Українські військові привезли до міста гуманітарну допомогу.

Про це в ексклюзивному репортажі ТСН з Курщини повідомила журналістка Наталія Нагорна.

Зараз відомо про близько 100 людей, які залишилися в Суджі, серед них є діти. 

"Вони вимушені жити у підвалах і їм доводиться розраховувати на гуманітарну допомогу, яку сьогодні привезли українські оборонці", – повідомила кореспондентка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО З КУРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Українські військові привезли гуманітарну допомогу жителям Суджі / © ТСН.ua
Українські військові привезли гуманітарну допомогу жителям Суджі / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що Суджа перебуває під контролем українських сил. Військові зняли та показали відео з російського міста.

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