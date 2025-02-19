Скільки молоді віком 18-24 років в Україні, щоб заповнити ЗСУ: у Зеленського назвали цифри

Потенціал 18-25-річних в Україні — 800 тисяч. Цього більш ніж достатньо, але це не значить, що ми хочемо заповнити ними всі посади в Збройних силах України.

Про це в екслюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко розповів екскомбриг 93 ОМБр ЗСУ, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

“Очевидно, що це більш ніж достатньо, але це не значить, що ми хочемо заповнити категорією 18-24 всі вакантні посади у Збройних силах. Цей контракт дає можливість людям, які не підлягають мобілізації, за своїм власним бажанням стати до лав Збройних сил”, – каже Павло Паліса.

За його словами, подібний контракт буде розроблений і для інших категорій громадян.

“Все одно ж у нас є люди які все-таки не зареєструвалися в “Резерв+”, хтось взагалі якимсь дивним чином пропав з поля зору або просто хтось ховається. Для таких людей це теж буде альтернатива. Я впевнений, що це хороша річ. Це дає людині вибір, як мінімум”, – розповів заступник керівника ОП.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ З 18 ТАКИ ПОЧАЛАСЯ?! Чому не всім ЗАПЛАТЯТЬ ПО МІЛЬЙОНУ? Нові КОНТРАКТИ ЗСУ | ПАЛІСА

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