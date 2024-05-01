Скільки НПЗ Росії треба знищити для впливу на війну: Черник пояснив

Коефіцієнт ураження російських нафтопереробних заводів слід підіймати до 30-50%. На сьогодні ж українські сили зачепили до 15% нафтопереробної галузі РФ.

Знищення Силами оборони України російських НПЗ може вплинути на бойові дії. Задля цього треба, аби відбулося щось схоже до подій Другої світової війни, коли американці знищили 12 заводів німців.

Таку думку у ефірі 1+1 в межах телемарафону висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

За оцінками експерта, зараз неможливо сказати, що після атак по заводах росіяни залишилися без бензину. У Росії є 30 великих НПЗ і близько 50 малих.

"Потрібно, щоб відбулося щось подібне до того, що було у Другій світовій війні, коли американці знищили 12 заводів німців. На цей час ми зачепили до 15% їхньої нафтопереробної галузі. Аби там дійсно почало щось горіти, цей коефіцієнт треба підіймати до 30-50%", – пояснив Черник.

Три проблеми для Росії внаслідок атак по НПЗ

Полковник запасу ЗСУ також звернув увагу, що удари українських дронів по російських НПЗ створюють одразу три проблеми для Москви.

"Як приклад – Т-90 "їсть" на добу у межах до 1 тонни дизельного пального та 100 кілограмів мастила. У зоні окупації – близько 3000 танків, це 3000 тонн на добу, не враховуючи автомобілі, генератори, інші види техніки. Якби це все йшло вгору, то може дійти до того, що просто не буде палива", – пояснив Черник.

Крім того, пальне дорожчатиме для російського населення, а це – тиск.

"І найголовніше – це ревізія їхньої (російської – ред.) системи ППО. Вони розпіарили на весь світ свої комплекси, але вони не готові збивати дрібні БПЛА. Це удар по їхньому іміджу як виробнику зброї у світі", – зазначив експерт.

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Який відсоток українських БПЛА вражає російські НПЗ в тилу

За словами Черника, не буває такого, аби до російських НПЗ в тилу долітали всі 100% випущених безпілотників. Якщо долітає 30% – це вже фантастичний результат, зазначив полковник запасу.

"Щось відхиляється, щось збивається. Ми насміхаємося над "мангалами", які вони раніше приварювали до танка, а зараз будують на НПЗ. Але коли легкий безпілотник у ньому застрягає, а вибухівка не спрацьовує, то ми не можемо говорити про великий коефіцієнт успішності. Але ми навчаємося і найголовніше, що ця больова точка РФ знайдена", – розповів експерт.

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Нагадаємо, як оцінили в Інституті вивчення війни, удари українських БПЛА і нещодавні повені в Росії призвели до того, що тижнева переробка нафти в країні опустилася до мінімуму за 11 місяців.

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