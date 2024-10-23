Скільки поколінь українців пам'ятатимуть війну таяк це вплине на кількість населення: демограф відповів

Війна дуже негативно вплине на демографію в Україні.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун вважає, що війну Росії пам'ятатимуть ще 3-4 покоління українців.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Демограф зазначив, що українці завжди негативно ставитимуться до Росії через повномасштабну війну.

"Я вважаю, що наслідки цієї війни пам’ятатимуть та гостро відчуватимуть на собі 3-4 покоління українців. А негативне ставлення до росіян буде тривалим, не знаю, чи ще буде тоді існувати сама Росія. Те, що зараз відбувається, багатьом людям просто не вкладається в голову, бо до повномасштабного вторгнення вони навіть уявити подібного собі не могли", – сказав він.

Олександр Гладун зазначив, що наслідки війни будуть дуже поганими в демографічному сенсі.

"Сповільнити скорочення чисельності населення, найімовірніше, можна буде, якщо впроваджуватиметься активна демографічна політика, але воно однаково триватиме. І наслідки цієї війни будуть дуже йдуже негативними в демографічному сенсі", – пояснив він.

Читайте повне інтерв'ю: Постійно готуватися до війни: яким буде життя у післявоєнній Україні та чим загрожує постаріння населення.

Читайте також: