Скільки ракет накопичила Росія і що може стати новою ціллю для ударів: експерти відповіли

Росія могла накопичити до 600 ракет для ударів по Україні. Військові експерти прогнозують, що новою ціллю масованих ударів може стати енергетична інфраструктура.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що окупанти могли накопичити до 600 ракет, якими у майбутньому планують обстріляти України.

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко пояснив, що окупанти можуть виробляти за добу по дві ракети Х-101 та Х-555. Він же переконаний, що росіяни не накопичили цих ракет, оскільки обстріли України відбуваються постійно.

“Якщо це буде через 10 днів, то це буде десь 15-20-25 ракет. Ось в таких межах, в межах виробництва. Тобто вони зараз прив’язані до цього виробництва. З крилатими ракетами морського базування трошки гірше в них, десь в середньому 30-35 одиниць на місяць можуть виробляти. Але намагаються постійно нарощувати це виробництво”, - зазначив ТСН.ua Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 19 вересня на Львівщині пролунала серія вибухів. Зокрема їх було чути у самому Львові та області. Внаслідок атаки було зруйновано складське приміщення, відомо щонайменше про одну постраждалу людину і про одного загиблого.

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