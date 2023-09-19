Скільки ракет накопичила Росія і що може стати новою ціллю для ударів: експерти відповіли

Експерти пояснили, скільки ракет на добу виробляють росіяни
Росія могла накопичити до 600 ракет для ударів по Україні. Військові експерти прогнозують, що новою ціллю масованих ударів може стати енергетична інфраструктура.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що окупанти могли накопичити до 600 ракет, якими у майбутньому планують обстріляти України.
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко пояснив, що окупанти можуть виробляти за добу по дві ракети Х-101 та Х-555. Він же переконаний, що росіяни не накопичили цих ракет, оскільки обстріли України відбуваються постійно.
“Якщо це буде через 10 днів, то це буде десь 15-20-25 ракет. Ось в таких межах, в межах виробництва. Тобто вони зараз прив’язані до цього виробництва. З крилатими ракетами морського базування трошки гірше в них, десь в середньому 30-35 одиниць на місяць можуть виробляти. Але намагаються постійно нарощувати це виробництво”, - зазначив ТСН.ua Олександр Коваленко.
Нагадаємо, 19 вересня на Львівщині пролунала серія вибухів. Зокрема їх було чути у самому Львові та області. Внаслідок атаки було зруйновано складське приміщення, відомо щонайменше про одну постраждалу людину і про одного загиблого.
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