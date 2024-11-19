Скільки РФ ще може вести війну проти України: чому важлива далекобійна зброя і як тиснути на "мозоль" Путіна

Масований та комбінований ракетний удар Росії по Україні 17 листопада вкотре "відкрив очі" західним політикам, що Путін не бажає переговорів, а також не має намірів зупиняти військові дії в Україні.

Про те, що російський диктатор не змінив свою думку щодо війни, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Схожу позицію озвучив і президент Франції Емманюель Макрон, який заявив, що Путін не хоче миру і не готовий вести переговори, а буде лише посилювати бойові дії в Україні.

Обидва європейські лідери наполягають на посилені військової допомоги Україні.

Скільки ще Росія може вести війну

ТСН.ua поцікавився у військового експерта: якщо війна триватиме й надалі, то які тоді перспективи для України і наскільки довго здатна Росія на ескалацію війни?

Війсковий експерт Ігор Романенко вважає, що Росія, на жаль, здатна і далі посилювати військові дії в Україні. Ворогу вдається оминати санкцій Заходу, а також використовувати наявний ресурс у живій силі та техніці.

"По аналізу стану російської економіки та воєнного потенціалу, аналітики прогнозують, що у Путіна точно є можливість вести бойові дії до кінця 2025 року, а, можливо, й ще один рік. Все залежить від того, якими будуть втрати у противника. До речі, зараз росіяни несуть дуже серйозні втрати, але мають можливість для швидкого відновлення, що дозволяє їм продовжувати бойові дії", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Зняття заборони на удари по РФ

Генерал-лейтенант додає, що Путін жадає тільки продовження війни. Саме тому на пропозиції Заходу, план Трампа, дзвінки від Шольца та інших політиків, диктатор відповів масованим ракетно-дроновим ударом по Україні.

"Ракетним ударом по мирних містах України російський диктатор показав, що у нього наміри зовсім інші – він хоче війни. Своїм ракетним ударом, Путін зруйнував всі надії щодо можливого переходу до переговорів. Відповіддю на такі дії агресора стало зняття заборони Україні на використання далекобійної західної зброї: від США на застосування ATACMS та від Франції і Великої Британії – Storm Shadow і SCALP. Звісно, що реакція Росії на це буде передбачуваною – знову лякатимуть світ ядерною зброєю та загрозою початку третьої світової війни. Хоча зняття заборони поки стосується Курської області, де задіяно посилену дивізію військових з Північної Кореї, у якості допомоги російським воякам", – пояснює Ігор Романенко.

Чому дії союзників мають бути рішучими

Експерт додає, що Росія намагатиметься тиснути на керівництво провідних країн світу, які підтримують Україну, а саме трьох держав, які зняли заборону на завдавання ударів далекобійною зброєю по території РФ. Це вже стара платівка від Путіна. Він її вмикав кожного разу, коли ми чекали від партнерів на перші системи HIMARS та винищувачі F-16.

"Передусім, це будуть ядерні погрози, які вже озвучував раніше Путін. А для нас це означає, що найближчим часом потрібно якомога ефективніше використовувати надані нам можливості від союзників. Йдеться про 7 мільярдів доларів військової допомоги, які нам обіцяли надати до початку наступного року. Загалом, щоб спонукати російського диктатора до перемовин, дії наших союзників мають бути більш рішучими, особливо, з боку адміністрації Байдена, бо про розмови щодо припинення війни за один день чи місяць, як обіцяв кандидат у президент США Трамп, вже не йдеться. Він обіцяв це зробити одразу після перемоги на виборах, але цього не сталося", – зазначає військовий експерт.

Тиснути на "мозоль" Путіна

За словами Ігоря Романенка, Путіна дуже непокоять та не влаштовують санкції Заходу, вони досить болючі для РФ і потрібно ще більше тиснути саме на цей його "мозоль". Санкції варто ще більше посилювати.

"Багато експертів згадують санкції "по-рейгановськи", коли США застосували їх спільно з представниками ОПЕК, а саме рекордно знизивши ціни на нафту, і таким чином зруйнували економічну основу СРСР. Виконати подібне можна і зараз щодо Росії, шанси є, але ця процедура займає чимало часу. Тому нам потрібно швидко та енергійно виконувати "домашнє завдання" щодо мобілізації, а також працювати з союзниками для того, щоб отримувати ефективну сучасну зброю. Лише так ми зможемо протидіяти новим проявам агресії з боку Росії", – підкреслює військовий експерт.

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Росія не хоче миру

Ігор Романенко додає, що на поточний час Путін не хоче миру.

"Я вже казав, що російський диктатор розуміє лише одну мову – мову сили. Тому світова демократія має примусити його до миру. Росіяни захоплюють території сусідніх держав і подають це світу, як "спецоперації щодо примусу заради миру", хоча це чистої води агресія. А у нас з нашими союзниками інша мета – зупинити агресора і змусити його перейти, як мінімум, до припинення ведення бойових дій", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua повідомляв про наступ РФ на Запоріжжя: експерт розповів про плани Путіна і до чого тут ракетний терор.

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