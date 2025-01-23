Скільки років триватиме війна в Україні: Жданов зробив гучну заяву

Експерт вважає, що війна цьогоріч не закінчиться, але наступного року РФ щезне з політичної мапи світу.

Військовий експерт Олег Жданов зробив гучну заяву щодо завершення бойових дій на території України. За його словами, наступного року Росія взагалі припинить існувати, бо має купу внутрішніх проблем. Водночас експерт має побоювання щодо нових проблем, які можуть виникнути в України. Всі подробиці – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Що зміниться після інавгурації Трампа

Добігає кінця перший місяць 2025 року. Саме цей рік багато експертів називали "переламним" й прогнозували завершення війни на території України. Однак, військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua висловив дещо іншу думку.

За його словами, активні бойові дії можуть тривати протягом усього 2025 року. Втім, 2026 року Україна, ймовірно, матиме можливість закінчити війну з Росією. Скільки потрібно часу на закінчення війни – сказати дуже важко, тому що невідомо, наскільки будемо опиратися ми або президент країни-агресорки Путін.

"Скоріше за все, ми будемо опиратися, тому що настала епоха "трампізму". Я думаю, що навряд чи ми зможемо отримати якісь гарні новини", – зазначив експерт.

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Жданов наводить як приклад політику Трампа щодо Ізраїлю.

"Там, внаслідок тиску на Нетаньяху, команда Трампа домоглася того, що Ізраїль фактично капітулював перед ХАМАСом. Жодної цілі війни не досягнуто. ХАМАС залишається живий, залишається керівником, ХАМАС легітимізовано, оскільки він сторона договору. Ізраїль залишає територію Гази, виводить війська. А ще буде договір сервітуту, так званий Філадельфійський коридор, який Ізраїль не буде контролювати. Ще й віддає заручників із коефіцієнтом 1:30, 1:50, залежно від статусу заручника. 33 заручників міняють майже на півтори тисячі особового складу ХАМАСівців і "Хезболли"", – пояснив він.

Експерт вважає, що після інавгурації Трампа Україні буде "дуже важко" — тим більше, що новий президент США хоче припинити військову допомогу Україні. За словами Жданова, Трамп хоче, щоб Європа взяла на себе всі витрати, а Сполучені Штати не витрачали жодного цента, як на підтримку нашої країни, так і взагалі на війну і на відновлення.

"Тож сьогодні я бачу перспективу не дуже райдужну для нас. Веселки ми тут не отримаємо, наскільки я розумію", – додав Жданов.

Коли закінчиться війна в Україні

За словами Олега Жданова, можливі терміни закінчення війни в Україні залежатимуть від ситуації на лінії фронту та в економіці.

"Для Росії — в економіці. Тому що на фронті у них ситуація, наскільки ми бачимо, більш-менш. Я не беру втрати, для Росії це не проблема. Я маю на увазі просування російських військ — ми досі не можемо навіть його зупинити", – сказав Жданов.

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Він підкреслив, що саме економіка є дієвим і болючим важелем тиску на Росію.

"Щойно вони почнуть "сипатися", банківська й економічна сфери, тоді Російська Федерація буде погоджуватися на якісь умови чи компроміси. А у нас навпаки — якщо економіка трішки підіймається, ми розгортаємо виробництво, починаємо отримувати вже і власну зброю", пояснив експерт.

Водночас Україна має проблеми на фронті, з мобілізацією, укомплектованістю особовим складом і вищими органами системи військового управління.

"Ніяк не може фронт порозумітися з Генштабом і з Сирським. Таке враження, що вони йдуть паралельними курсами та ніяк не можуть перетнутися. От у нас в цьому проблема. Усе буде залежати від того, наскільки ми стійкі, наскільки ми будемо відстоювати свій суверенітет. А також від того чи буде тиснути Трамп на Росію, чи не буде. Я так думаю, що навряд чи буде. Це моя особиста думка", – зауважив Жданов.

Як можна закінчити війну в Україні

За словами Олега Жданова, судячи навіть з тих оцінок, які сьогодні дають американські видання, політологи й аналітики, Трамп обере "корейський варіант" стосовно сценарію завершення війни в Україні.

"Трампу байдуже. Він це показує своєю поведінкою і всіма своїми діями та висловлюваннями. Йому байдуже, де будуть стояти війська. І байдуже, як закінчиться війна. У мене дежавю таке маленьке, коли він сказав цю фразу на вечірці, присвяченій його інавгурації напередодні — що він закінчить війну і вбереже світ від Третьої світової", – сказав експерт.

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На його думку, основна ідея Трампа щодо закінчення війни — просто припинити стріляти.

"Ми з вами колись це вже чули, у 2019 році. Зеленський починав саме з цього. Трамп починає з того ж самого. Йому байдуже там, де чия територія, де хто, кого побив, де хто, кому, що винен. До речі, його оточення каже, що ніяких там претензій, репарацій — нічого не має бути. Просто треба припинити стріляти. А це корейський варіант. Судячи з поведінки та висловлювань Трампа, вони будуть просувати його", – впевнений Жданов.

Він зазначив, що оточення Трампа говорить про те, що Україні треба звикнути до думки про позбавлення її територій.

"Як казав Лавров, як казав Путін, Патрушев і всі в РФ хором, що треба враховувати реалії на землі. От те, що вони вже відвоювали. Я навіть припущу, що Путін набереться нахабності та буде вимагати від Трампа, щоб в адміністративних кордонах, щоб ми ще відвели війська, де вони не встигли захопити", – зазначив Жданов.

Що буде з Курщиною

Водночас у коментарі "Главреду" Олег Жданов заявив, що якщо Трамп наполягатиме на заморожуванні війни за нинішньою лінією зіткнення, то Курську область можуть обміняти. За його словами, території Курщини, які наразі утримують українські Збройні сили, навряд чи залишаться під Україною.

"Путін кістьми лягає, але тримає три плацдарми: один у Сумській області біля Журавлівки та два в Харківській області. Ось вам і розмін", – пояснив експерт.

Він припускає, що окуповану РФ частину Харківської області або всі ці три маленькі плацдарми "обміняють" на Курську область.

Чи є можливість повернути окуповані території

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не торгує територіями, тому треба продовжувати бойові дії. На думку Олега Жданова, якщо ми прагнемо повернути територіальну цілісність, нам у жодному разі не треба погоджуватися на припинення вогню без гарантій.

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"Тому, що ця пауза... ми не переженемо Росію. Як сказав генсек НАТО Марк Рютте, за три місяці Росія випускає зброї більше, ніж всі члени НАТО разом за рік. Розумієте, які там шалені темпи? І от дайте їм передишку на пів року. Так через пів року тут армії буде мільйон з танками, з броньованими машинами", – наголосив Жданов.

Скільки років триватиме війна в Україні

Втім, за словами Олега Жданова, війна не може триватиме нескінченно роками. По-перше, Трамп може вирішити припинити допомагати Україні у війні з Росією.

"За чий кошт ми будемо воювати? Якщо США припиняють допомагати. От залишилось там 4 млрд — віддасть їх Трамп чи не віддасть. А потягне Європа чи не потягне? Ось питання. За чий кошт ми будемо воювати?", – зауважив експерт.

По-друге, в України є перспектива завершити війну у 2026 році. Військовий експерт заявив, що 2025 року точно ще доведеться воювати, а 2026 року може припинити існування Російська Федерація, адже росіяни вже мають серйозні проблеми.

"Вони приховують багато речей: емісію грошей, інфляцію. Приховують тим, що в ручному режимі через окремі банки видають безвідсоткові кредити військовим підприємствам, а потім переводять його в розряд незворотного. Фактично в Росії надувають мильну бульбашку, яка може луснути в будь-який момент. За тиждень, за місяць, за пів року. Тому що золото закінчується, золотий запас, нафти купується менше. Ми ще проходимося по військово-промислових підприємствах вогневими ударами. Так що обвал Російської Федерації може настати у найближчий рік-два. І от це і буде перспектива закінчення війни", – підкреслив Жданов.

У такій ситуації лишається головне питання — витримаємо ми це чи ні. На думку Олега Жданова, українці могли б витримати, якби сьогодні держава розвернулася у бік навчання і патріотичного виховання суспільства, плюс зміна порядку фінансування та мотивації для суспільства стосовно захисту країни. Військовий експерт додав, що також потрібно кардинально реформувати українську армію.

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