Скільки Росія витрачає на війну проти України та топ-3 найдорожчої знищеної техніки окупантів

Кожен день війни росіянам обходиться в приблизно 300 мільйонів доларів. Таку цифру називає українська редакція журналу "Форбс". Це ціна як утраченої техніки, так і втрат у живій силі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Топ-3 найдорожчої знищеної техніки Росії

ТСН проаналізував втрати російської техніки. Літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, який нещодавно був уражений над акваторією Азовського моря - своєю орієнтовною ціною лише відкриває топ-три у рейтингу найдорожчої втраченої техніки окупантів за період повномасштабної війни.

А-50

Одразу за ним – на другому місці крейсер "Москва". Флагман РФ потоплений українськими військовими ще на початку коштує 750 мільйонів доларів.

Витрати РФ на війну проти України

Перше місце серед найдорожчих втрат росіян можуть можуть займати новітні російські комплекси ППО С-400 "Тріумф". Їх, за повідомленнями наших спецслужб – вразили вже кілька, зокрема на території Бєлгородської області. Чи знищені вони остаточно, чи лише серйозно пошкоджені - не відомо. Утім їхня ціна справді вражаюча – 1,2 мільярди доларів.

Половина витрат Росії - це виплати окупантам

Підрахувати точно і до копійки, в яку суму росіянам обходиться війна в Україні – фактично не можливо. Станом на минулий рік "Форбс" на основі даних нашого Генштабу називав цифру у 167,3 мільярди доларів. Але цифра дуже орієнтовна.

Зарплатня військовим, "гробові" загиблим та компенсація пораненим – це майже половина усіх військових видатків Москви.

Цьогоріч Росія планує витратити майже 11 трильонів рублів – це майже 40% усього бюджету.

Нагадаємо, через масове застосування ворогом дронів-камікадзе кількість наших поранених солдатів зростає. А тому у бойових медиків значно побільшало роботи.

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