Скільки Росія витрачає на війну проти України та топ-3 найдорожчої знищеної техніки окупантів

ТСН проаналізувала витрати РФ на війну.
Кожен день війни росіянам обходиться в приблизно 300 мільйонів доларів. Таку цифру називає українська редакція журналу "Форбс". Це ціна як утраченої техніки, так і втрат у живій силі.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.
Топ-3 найдорожчої знищеної техніки Росії
ТСН проаналізував втрати російської техніки. Літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, який нещодавно був уражений над акваторією Азовського моря - своєю орієнтовною ціною лише відкриває топ-три у рейтингу найдорожчої втраченої техніки окупантів за період повномасштабної війни.
Одразу за ним – на другому місці крейсер "Москва". Флагман РФ потоплений українськими військовими ще на початку коштує 750 мільйонів доларів.
Перше місце серед найдорожчих втрат росіян можуть можуть займати новітні російські комплекси ППО С-400 "Тріумф". Їх, за повідомленнями наших спецслужб – вразили вже кілька, зокрема на території Бєлгородської області. Чи знищені вони остаточно, чи лише серйозно пошкоджені - не відомо. Утім їхня ціна справді вражаюча – 1,2 мільярди доларів.
Половина витрат Росії - це виплати окупантам
Підрахувати точно і до копійки, в яку суму росіянам обходиться війна в Україні – фактично не можливо. Станом на минулий рік "Форбс" на основі даних нашого Генштабу називав цифру у 167,3 мільярди доларів. Але цифра дуже орієнтовна.
Зарплатня військовим, "гробові" загиблим та компенсація пораненим – це майже половина усіх військових видатків Москви.
Цьогоріч Росія планує витратити майже 11 трильонів рублів – це майже 40% усього бюджету.
Нагадаємо, через масове застосування ворогом дронів-камікадзе кількість наших поранених солдатів зростає. А тому у бойових медиків значно побільшало роботи.
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