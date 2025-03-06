Скільки росіян треба вбивати на місяць: військовий розповів про визначені цілі

Росіяни щомісяця відправляють на фронт близько 30-35 тисяч новобранців. Але спостереження активності бойових свідчать, що в окупантів не все так добре з особовим складом.

Щоб підтримати "баланс" притоку і відтоку окупантів на фронті, українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу росіян на 30 тисяч за місяць.

Про це розповів Мадяр, командир 414-ї Окремої Бригади Ударних Безпілотних Авіаційних Систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровді в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

За словами військового, на фронті не вірять і не чекають, що війна закінчиться "вже у четвер", тому налаштовуються на продовження і виконання поставлених командуванням завдань.

"У нас чіткий намір вбивати і нарощувати ліквідацію живої сили [противника – ред.]. І тут я вам якірну річ скажу: от вони [росіяни – ред.] пруть на Великій Новосілці – і в той день вони послаблюються на Покровську. Потім пруть на Нью-Йорку, умовно кажучи, і послаблюються ще десь. Це наводить на думку, що у них далеко не все в порядку з поповненням особового складу. Я вже не кажу про його морально-психологічний стан та рівень підготовки", – зауважив Мадяр.

За його словами, російські новобранці, які зараз прибувають на фронт, навіть не усвідомлюють, з якою українською зброєю їм доведеться зустрітись, зокрема не знають, як захиститись від дронів.

За офіційними даними, зараз росіяни щомісяця відправляють на фронт близько 30-35 тисяч новобранців. Водночас Мінцифри верифікує щомісяця понад 20 тисяч російських військових, яких було вбито чи важко поранено під час бойових дій.

"Нам треба зробити просту річ – напружитись на третину та вийти на баланс [ліквідації – ред.] в об'ємі 30 000 щомісячно. Так ми вирівняємо притік і відтік, залишивши на толеранс таку "додану вартість", яку ми не можемо віднести на втрати", – розповів Мадяр.

Він пояснив, що коли знищується укриття і немає можливості побачити тіла вбитих окупантів, ці втрати ворога не враховуються, а у звіті зазначається лише ураження споруди.

"Це окрема низка численних втрат ворога, які ми не верифікуємо. Так ось оці 20 тисяч до вирівнювання того балансу у 30-35 тисяч не є непідйомними", – наголосив Мадяр.

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