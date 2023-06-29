Скільки ще будете красти: як хабарники і корупціонери збагачуються під час війни

Барабани, сковорідки і конструктори для укриттів, пиво для працівників АЕС та інші сумнівні закупівлі, гучні корупційні скандали і затримання – попри війну дехто вирішив збагатися і набити власну кишеню.

Останні гучні корупційні скандали, які обурили українців, зібрав ТСН.ua.

Скандал у Києві: барабани для укриттів і золотий пісок

У столиці для укритті закупили дуже "необхідні" речі - барабани, скороворідки і дитячі конструктори.

Як свідчать дані у системі ProZorro, Дніпровська РДА закупила для бомбосховищ 306 барабанів вартістю від 1 900 до 3 960 гривень за один на загальну суму майже 900 тис. грн.

18 червня голова Дніпровської РДА Павло Бабій заявив про розірвання угоди на закупівлю 306 барабанів за бюджетні кошти.

"Ви собі уявіть, 300 барабанів! Це що, на 300 підвалів має сидіти по дитині та барабанити під час повітряної тривоги? Або уявіть таке: ви спускаєтеся під час тривоги в підвал, прислухаєтеся, чи не бахкає в небі, а тут хтось починає поруч бити по барабану. Подібне – це просто абсурд. Перевірки витрат бюджетних коштів районами тривають. Поки ми говоримо про саме феєричне, але там є суцільна корупція, яку ми теж бачимо. Бо коли цікавимося вартістю придбаного, то виявляється, що там мінімум 40% "закопано", – розповів депутат Київради Леонід Ємець, який очолює тимчасову контрольну комісію з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів.

Тендер на барабани для укриттів Києва / Скриншот

Також Дніпровська районна держадміністрація закупила конструктори на понад 900 тисяч гривень. Набори були придбані "для гри та навчання в укриттях" під час повітряних тривог.

А чиновники одного з навчальних закладів Дніпровського району Києва закупили для укриттів електричні овочерізки на 130 тис. грн, електричну сковороду за 720 тис. грн та пароварку за майже 500 тис. грн.

Що ж то за дорогезні барабани і сковорідки для укриттів та чому не соромно закупівельникам

Проте зловживання на закупівлях для укриттів - це ще далеко не всі "подвиги" столичних чиновників.

Пісок для закритих пляжів

19 червня кияни дізналися про скандальний тендер на закупівлю піску для семи міських пляжів на 6,5 млн грн.

Зазначимо, що через військовий стан офіційно пляжі міста закриті. Тому жителі столиці дивуються, для чого тратити стільки грошей на пісок, який фактично нікому не потрібен.

"Якщо не робити підсипки пляжів піском, то буде тривати руйнація екологічного стану в межах Києва на наших водних зонах. І що потім скажуть ці люди та активісти? Я вважаю, якщо ми не відкриваємо сезон, то саме час зараз виконувати ці роботи", – пояснив своєю чергою директор КП "Плесо" В’ячеслав Савицький.

Київщина не відстає від столиці

У Київській області теж виявили дивні тендери. Зокрема, "відзначився" Бориспіль. Там вирішили витратити майже 52 млн на прибирання закритого аеропорту і 5 млн - на будівництво великого флагштоку.

Пресслужба аеропорту "Бориспіль" виправдовується, що мовляв незважаючи на те, що аеропорт не працює, "існує необхідність в підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні, аеропорт функціонує".

Пиво для АЕС

Рівненська атомна станція оголошувала тендер на закупівлю пива. Для АЕС планували закупити 812 пляшок пива різних сортів, на що планувалося витратити майже 20 тис гривень.

Доставити товар на АЕС постачальник мав до 29 грудня. Тому у Мережі припускали, що алкоголь закуповують до новорічних свят.

Після розголосу у ЗМІ, на АЕС заявили, що торги на закупівлю солодового пива скасовано.

Скандальний стадіон на Волині

На Волині скандал довкола стадіону. На його ремонт влада містечка Ківерці вирішила виділити 145 мільйонів гривень. Про це стало відомо з двох тендерів, які оприлюднили в системі закупівель "Прозоро".

Знову ж таки - після розголосу у ЗМІ два тендери на будівництво футбольного поля та бігових доріжок скасували.