Скільки ще триватиме війна, про переговори з Росією та відновлення роботи ОБСЄ в Україні: інтерв’ю з послом Майклом Карпентером

На тлі повідомлень британської розвідки про те, що за останні кілька днів російські війська не просунулися вперед і ризикують втратити імпульс після окупації Лисичанська, у Стамбулі, за повідомленнями Києва, було досягнуто прогресу із Росією щодо вивозу українського зерна.

Проте про успішні домовленості можемо говорити, коли українське збіжжя досягне кінцевих пунктів призначення, а Росія не атакуватиме судна, які його перевозитимуть, чи ба більше – українські порти.

Але, чи означає це, що Росія готова домовлятися і про закінчення війни? І чи можливі взагалі якісь домовленості з Росією? Здається, що Захід нарешті зрозумів, що путінська Росія розуміє лише силу, тому і вирішив озброювати Україну, щоб дати Кремлю по зубах.

А якщо Путін все ж таки піде на оголошення повної мобілізації? А якщо вирішить застосувати тактичну ядерну зброю? Про все це ТСН.ua поговорив із послом США при ОБСЄ Майклом Карпентером.

– Хочу почати наше інтерв'ю з дуже неприємного рішення ОБСЄ припинити роботу проєктів в Україні через вето Росії. Отже, це все? ОБСЄ більше не буде представлена ​​в Україні?

– Ну, не зовсім. Звичайно, прикро, що Росія наклала вето на роботу місії в Україні. Вони наклали вето і на прикордонну (на пунктах пропуску – ред.) спостережну місію, і на СММ, і на Офіс координатора проєктів. Але я думаю, що країни-учасниці та ОБСЄ вже втомилися від можливості Росії накладати вето на все. Тому що це абсолютно поза межами людської пристойності з огляду на війну, що триває.

Тому ми зараз розмірковуємо, як вирішити це питання. Це дуже довга історія, і довга відповідь на ваше коротке запитання: як повернути роботу ОБСЄ в Україну, щоб вона працювала над усіма питаннями, над якими вона працювала раніше, але без можливості Росії накласти вето? Думаю, ми знайшли шлях. Я думаю, що найближчими тижнями, але, ймовірно, не більше ніж за місяць, ви побачите, що присутність ОБСЄ буде відновлено. Ну, фактично зараз є невеличка присутність у Києві. Але надалі вона буда відновлена у більшому масштабі.

– Отже, ми говоримо про новий Офіс?

– Ми говоримо про те, що раніше називалося Координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Ймовірно, надалі він також називатиметься Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Але вони діятимуть за рахунок внесків однодумців. Тому ми не будемо вимагати від Російської Федерації грошей і вона більше не матиме права вето.

– Але взагалі чи можливе виключення Росії з ОБСЄ? Як це зробити?

– Ну, дивіться, якби можна було призупинити членство Росії з ОБСЄ, я думаю, ви б знайшли велику кількість держав-учасниць, можливо, майже всіх, які б були готові це зробити. Проблема в тому, що немає відповідної процедури. ОБСЄ не є організацією, членство в якій має відповідати вимогам. Вона охоплює всіх на євразійському просторі від Ванкувера до Владивостока, як ми часто говоримо. Просто немає положення про призупинення чи виключення члена. Було одне, яке послуговувалося дуже маловідомим положенням, яке було використано для призупинення членства Югославії в 1990-х. Але для цього потрібен консенсус "мінус один". На жаль, у випадку, коли Росія і Білорусь виступають спільно як співагресори, така процедура неможлива. Але я хотів би, щоб ваші глядачі та читачі знали одну річ. Ми використовуємо ОБСЄ щодня і щотижня, щоб притягнути Росію до відповідальності за її жорстокість і військові злочини. Ми ізолювали Росію тут, в ОБСЄ, і продовжуватимемо це робити, навіть якщо не зможемо виключити її з Організації.

– Якщо говорити ширше, вам не здається, що ні ООН, ні ОБСЄ провалили своє головне завдання – запобігання війнам?

– Ну, ОБСЄ – це майданчик для діалогу, де країни-учасниці збираються за круглим столом і узгоджують дії, рішення, декларації та просувають спільні інтереси. Коли є одна держава-учасниця, яка так брутально порушує норми ОБСЄ, тобто Гельсінський заключний акт у цьому випадку, Організація мало що може зробити, щоб зупинити цю державу. Тому що це не військова організація, вона не схожа на НАТО, вона не має у своєму розпорядженні сил чи обладнання. ОБСЄ має свої місії, які працюють на місцях. Але ці місії обмежені з точки зору того, що вони можуть зробити. І ми це чітко побачили в Україні. СММ, яка була дуже цінною на той час, коли вона існувала, була беззбройною місією і зіткнулася з десятками тисяч російських солдатів і танків. Вона не могло нічого зробити. І з точки зору власної безпеки її довелося евакуювати.

– Як, з вашої точки зору, виглядатимуть ООН, ОБСЄ та НАТО після цієї повномасштабної війни Путіна проти України?

– ОБСЄ зараз переживає переломний момент. Їй потрібно буде побачити, що станеться наприкінці цієї війни, чи ОБСЄ відновить себе та знайде можливості реально зробити внесок у безпеку на основі співпраці. Тому що наразі в Європі чи Євразії не так багато спільної безпеки. Однак, що стосується НАТО, Альянс, безперечно, знайшов свій шлях, зміцнюється, додає двох нових членів – Фінляндію та Швецію – і прийняло нову Стратегічну концепцію, яка називає Росію прямою загрозою для НАТО. І тому в результаті цієї війни НАТО насправді набагато сильніше зараз і, ймовірно, залишатиметься сильнішим у найближчому майбутньому. Що є одним із неминучих наслідків для Володимира Путіна. Але подивіться, вся міжнародна система була шокована цією війною. І тому зараз нам доводиться шукати нові способи ведення справ, щоб або покарати Росію, або ізолювати Росію, або знайти способи, за допомогою яких ми можемо досягти чогось без Росії.

– Ви особисто зараз вірите в перемогу України?

– Так, абсолютно точно. Я повністю вірю в остаточну перемогу України. Це може зайняти багато часу. Але я переконаний, що правда на боці України, українці захищають свої домівки, свою землю та свої міста. Вони роблять те, що правильно і чесно. А те, що робить РФ – це варварство. Як я вже казав раніше, це поза межами людської пристойності. Вони страчують мирних жителів впритул, принаймні за повідомленнями з Бучі та інших місць, де є ці жахливі докази. І вони ведуть себе не так, як військові, яким належить мати це звання, і, звичайно, поза межами Женевських конвенцій. Тож, зрештою, я переконаний, що Україна вийде переможцем. І США, як сказав президент Байден, готові допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно.

– Від чого залежить перемога? І чи буде ця війна довгою, на вашу думку?

– Я не можу передбачити, бо чесно не знаю, скільки триватиме війна. Що я знаю, так це те, що лише США надали Україні $6,9 мільярдів військової допомоги з початку цієї війни. Ми готові зробити більше, як я щойно сказав. А українці налаштовані захищатися, як ви знаєте. І ми маємо намір забезпечити їх необхідним обладнанням. Президент Байден сказав, що ми не збираємося вступати в пряму боротьбу з американськими військами на полі бою, тому що не хочемо Третьої світової війни. Але ми дамо Україні можливості, необхідні для захисту своєї території від цієї агресії.

– Але який ваш прогноз, як цей театр цієї війни може виглядати найближчим часом?

– Розумієте, справа в кількох речах. З одного боку, це питання здатності Росії поповнювати свою військову машину. Іншими словами, розвивати свій ВПК. А санкції та експортний контроль серйозно підривають здатність Росії це робити. І це один із факторів. Іншим фактором є надання західними країнами Україні передової військової техніки, як, наприклад, система HIMARS, яка є високомобільною артилерійською системою. Вона дуже точна, дуже ефективна у націленні на ворожі сили. І тому, якщо ми, США та західні союзники зможемо активізувати таку підтримку України в майбутньому, то Україна, безумовно, має шанс, оскільки ресурси Росії з часом зменшуються, щоб вигнати Росію зі своєї території.

– Чи є ризик, що Путін може оголосити загальну мобілізацію в Росії?

– Звичайно, він міг би це зробити. Це варіант, який доступний Володимиру Путіну. Але я думаю, що він був би надзвичайно непопулярним у Росії, якби це зробив. Є причина, чому Кремль досі цього не зробив. Вони не могли цього зробити ще в лютому, або в березні, або в квітні, або в травні. Вони цього не зробили, тому що, я думаю, вони знають, що вони будуть дуже непопулярні в Росії. Але це, звичайно, можливість. Проте зі звітів, які ми отримуємо, ми знаємо, що моральний дух російських військ надзвичайно низький. Їх підрозділи не мають хорошої згуртованості. Часто вони не бажають йти в бій. І тому прямо зараз російські війська, відверто кажучи, намагаються витримати цю боротьбу в тому темпі, який зараз мають.

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– Чи є ризик виходу цієї війни за межі України? Ми бачимо, як Росія погрожує всій Європі через питання Калінінграда. У Кремлі навіть говорять про можливість застосування ядерної зброї. Чи обговорювалося це питання в ОБСЄ, наприклад?

– Ми дійсно обговорюємо загрози, які Росія розгорнула проти певних країн, і загрози, які Росія становить для всієї європейської спільноти країн, включаючи багатьох тих, хто є членами ОБСЄ. І не лише в Європі, до речі, а й у Центральній Азії та за її межами. Тому виникає гостре відчуття загрози. Як я вже згадував, у Стратегічній концепції НАТО Росія позначена як пряма загроза. Це нове, такого раніше не було. І, так, ми сприймаємо це дуже серйозно. Ось чому ЄС нарощує свої можливості, ось чому США розміщують постійну військову базу в Польщі. Також ми розміщуємо додаткові ротаційні бригадні бойові групи у Східній Європі, додаткові винищувальні ескадрильї та багато іншого, щоб посилити стримування та обороноздатність на східному фланзі Альянсу.

– Ви вірите, що ця повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися за столом переговорів?

– Найгірше це робити за столом переговорів, якщо немає переваги однієї сторони над іншою. Як правило, конфлікти вирішуються шляхом певного політичного рішення. Держсекретар Блінкен, президент Байден та інші говорили, що США будуть підтримувати Україну, і ми будемо наслідувати приклад України в цьому. Керівництво України має визначити, яке політичне рішення воно готове прийняти. І ми підтримуватимемо лідерство України в цьому. Ми дамо Україні все необхідне для захисту своєї території. І якщо справа дійде до переговорів, а зараз я так розумію, що час для переговорів не підходящий, але коли цей час настане, ми, безумовно, будемо готові повністю підтримати Україну.

– Чи може, наприклад, ОБСЄ чи ООН бути присутньою за цим столом переговорів? Чи може, наприклад, миротворча місія ООН чи ОБСЄ гарантувати Україні сталість припинення вогню?

– ОБСЄ має дуже обмежений досвід розгортання миротворчих місій. ОБСЄ розгортала спостережні місії вздовж різних міжнародних кордонів, моніторингові місії. Як правило, вони беззбройні. ООН, звичайно, розгортала збройні миротворчі операції в минулому. Тож це може бути можливість. Але ви знаєте, я дещо забігаю вперед, тому що зараз це невизначено. Якщо буде резолюція на переговори, як вона виглядатиме? Тож зараз ми зосереджуємося на тому, щоб надати Україні особливо необхідні можливості, включаючи протиповітряну оборону середньої дальності, яку США надають лише останніми тижнями, систему HIMARS та артилерію великої дальності. Саме це зараз необхідно, щоб Україна мала перевагу в будь-яких переговорах. І на цьому ми зараз зосереджені.

– Чи є ризик застосування Росією ядерної зброї? І який ви бачите сценарій закінчення цієї війни?

– Говорячи більш широко про ядерну сферу, чим російське керівництво займається протягом останніх кількох місяців, це глибоко безвідповідально. У міжнародній системі існує табу на використання ядерної зброї з дуже вагомої та очевидної причини. Бо ніхто і ніколи не зможе виграти ядерну війну. Насправді країни P5 (постійні члени Радбезу ООН – ред.), до яких входять Росія та Китай, лише кілька місяців тому зробили заяву про те, що ядерну війну неможливо виграти. Тому такий поворот риторики є дестабілізуючим і безвідповідальним. Але дивіться, я думаю, що ми повинні бути готовими до всіх непередбачених ситуацій. Я вважаю, що ми маємо переконатися, що якщо трапиться така подія, яка, мабуть, для деяких є неймовірною, це матиме найсуворіші наслідки. Але зараз війна в Україні - це конвенційна війна. І знову: ми хочемо перемоги України і зробимо все необхідне, щоб Україна виграла цю війну.