Скільки ще у Росії потенціалу для такої війни: бригадний генерал відповів

Ми йдемо до того, що зводимо війну з Росією внічию, незважаючи на певні територіальні втрати і відступи наших військ. Є шанс закінчити війну силовим шляхом, а не лише дипломатично.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів командувач ДШВ, Герой України, бригадний генерал Ігор Скибюк.

“Треба протриматися, організуватися, використати потенційні можливості нашої переваги. Те, що росіяни роблять, то для мене вони показують не свою силу, а свою слабкість. Протриматись цей рік. Ми йдемо до того що зводимо в нічию, незважаючи на певні територіальні втрати і відступи наших військ. Загалом противник не може реалізувати своє оперативний план. Цей рік для мене схожий на 1943, якщо за аналогією з Другою світовою війною”, — каже військовий.

За його словами, сьогодні треба сконцентруватись і робити прогнози військового розвитку ситуацій.

“На жаль, це не відбувається швидко. Росіяни великі, потужні, але в них багато слабких місць. Ми більше і скоріше за них розвиваємося адаптуємося. У них достатньо багато проблем і питань. І навіть наявність великої кількості піхоти не забезпечує їхньої стовідсоткової переваги. Я бачу такі можливості, але вони не можуть бути реалізовані швидко”, — розповів Ігор Скибюк.

Нагадаємо, військовий відповів, чому українські війська стоять на фронті “до останнього”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЕНЕРАЛ СКИБЮК відповів, куди ДОТЯГНЕТЬСЯ українська зброя та що буде з Курщиною - ЕКСКЛЮЗИВ

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