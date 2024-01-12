Скільки ще зможе воювати Росія: Буданов шокував прогнозом

Кирило Буданов назвав чинники, які можуть пришвидшити українську перемогу, але зазначив, що самотужки впоратися буде тяжко.

Такого Буданов ще не казав. У відвертому інтерв’ю очільник розвідки заявив, скільки РФ ще зможе протриматися у війні з Україною. Ці прогнози вас шокують. Про все це детальніше – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Нова заява Буданова!

Позбуваємося ілюзій. Росія має вдосталь ресурсів і сподіватися, що казна окупантів видихнеться – це просто марні сподівання. Про те, що ерефія має ще купу грошей для вбивства українців, заявив і керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Le Monde. Те, що економіка Росії страждає – факт, але те, що це ніяк не впливає на їхні можливості – теж факт, не спрацьовують навіть запроваджені західними партнерами обмеження.

"Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", – сказав курівник ГУР.

В РФ міцна економіка?

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Буданов також зробив акцент на тому, що в РФ економіка виявилася сильною, а армія – слабкою. Хоча раніше всі вважали з точністю до навпаки. Також головний розвідник країни зробив акцент, що взнаки дається боротьба дронів. Адже їхнє інтенсивне застосування – що з нашого, що з російського боку – не дає можливості нікому проводити наступальні операції, до того ж неабияк на це впливають і щільні мінні поля.

"Інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Ще один фактор – щільність мінних полів, якої не було від часів Другої світової війни. Ми знаємо рішення для безпілотників ― це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання. Це повертає нас до питання виробничих потужностей. Немає нічого невирішуваного, але до уваги потрібно брати все", – сказав Буданов.

Чому окупанти почали масовано бити по цивільних?

Дав оцінку Буданов й інтенсивним обстрілам по всій Україні. Нагадаємо, що особливо важкими були 29 грудня і 2 січня, коли всю нашу державу росіяни накрили ракетами. Фактично всі вдалося збити, але уламки іноді падали й на житлові будинки, а подекуди й на підприємства. Особливо нещадно рашисти б’ють по Харкову – звідти чи не щодня приходить інформація про нові балістичні удари. Такими тяжкими грудень і січень для України видалися тому, що рашисти не мають реальних військових успіхів на фронті, тому вони перемкнулися на цивільних. Власне, все у стилі росіян.

"РФ хотілося якнайшвидше оголосити минулий рік переможним і перейти до наступного", – зазначив керівник ГУР.

РФ воює з НАТО?

Начальник ГУР МОУ також підкреслив, що держава-агресор веде війну не лише проти України, а і проти НАТО, про що від самого початку твердить їхня пропаганда.

"Щодня читаю російські доповіді та звіти, які циркулюють різними каналами. В кожному з них йдеться про "удари по базах НАТО", уточнюється, що там було "50 поляків", "30 французів" тощо. Вони знають, що це неправда, але передають саме цю інформацію. Ба більше, російські військовополонені розповідали нам про своє здивування, коли вони не побачили тут жодного солдата НАТО. В їхньому розумінні, вони прийшли, щоб вести війну проти них, і Україна – це лише перший етап", – зазначив Буданов.

Заява Буданова про ЧФ РФ і Крим

Крім цього, Буданов зробив заяви про Чорноморський флот РФ і Крим. Можливо, не всі помічають успіхи українських військових, але насправді рашистів у морі добряче вже підбили.

"Північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики через війну. Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелося перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчирі на окупованій території Грузії. 2023 року відбулися перші українські висадження на території тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими. Це дає надію – особливо українцям на півострові, які вже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", – сказав головний розвідник країни.

Що допоможе Україні виграти війну?

Назвав Буданов і чинники, які можуть пришвидшити українську перемогу, але самотужки впоратися буде тяжко. Від партнерів передусім потрібна систематичність і кількість наданої військової підтримки.

"Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишалися осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом. Потрібно більше снарядів та артилерійських систем. Йдеться не лише про сучасні технології. Нас цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються. Питання кількості – важливе", – зазначив Буданов.

Росіяни можуть нашкодити самі собі

А ще зіграти на руку Україні може сама ж Росія. Їхні подекуди криворукі бійці та не завжди якісна зброя так званого власного виробництва можуть зіграти злу гру із самим ворогом.

"У російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об’єкти. Якщо порівнювати з попередніми роками, то від кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Йдеться не про куплені за кордоном снаряди, а саме про вироблені їхньою промисловістю. Водночас зазначаємо зниження їхньої якості", – резюмував Кирило Буданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "БУДАНОВ ШОКУВАВ ПРОГНОЗОМ! Скільки ще зможе воювати Росія?!".

Раніше Буданов пояснив, чому росіяни промахуються своїми ракетами по цілях.

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