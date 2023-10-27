Скільки тисяч держслужбовців намагались незаконно виїхати з України: прикордонники відповіли

На тлі низки новин про виявлені схеми ухиляння від мобілізації, стало відомо про нинішні масштаби намагань незаконного перетину кордону.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Якщо брати середні показники щодо спроб порушення по пунктам пропуску та по "зеленій" ділянці кордону, то вони незмінні. Немає ні різкого зменшення, ні різкого зменшення. За останні кілька місяців є певне зменшення випадків на пунктах пропуску, коли намагаються виїхати за підробними документами. Я не виключаю, що отримувати підробні документи від операторів незаконного перетину кордону особам стало складніше. Якщо казати про незаконний перетин кордону, поза межами пропуску, то таких намагань трохи збільшилось", - розповів нам Андрій Демченко.

За даними прикордонників, від початку року понад 2 тис. держслужбовців намагались виїхати, не маючи на те законних підстав.

"Станом на зараз ця кількість становить 2100 осіб. Вони прямували, не відповідаючи тим умовам, які прописані в правилах перетину кордону", - уточнив Демченко.

Крім цього, в Держприкордонслужбі додали, що продовжують виявляти факти безпідставного внесення осіб до системи "Шлях".

"Такі факти продовжуються виявлятись. Треба розуміти, що Держприкордонслужба не є адміністратором цієї системи і не вносить осіб до неї", - резюмував Андрій Демченко та додав, що інформацію про порушення прикордонники передають відповідним органам, щоб в подальшому запобігти незаконним схемам перетину кордону.

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