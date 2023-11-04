Скільки треба часу, щоб перетворити цивільного на військового: експерт дав чітку відповідь

За два місяці цивільна людина може стати якимось військовим. Вісім тижнів – це більш-менш достатній час, щоб довести військовослужбовця до нормального фізичного стану.

Про це ексклюзивно для TСН.ua розповів заступник начальника Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця "Поляк", відповідаючи на запитання, скільки треба часу на те, щоб перетворити цивільного на військового.

"Це експериментальний курс. Ми хочемо дати рекомендації Міністерству оборони про те, що маємо виховувати солдата вісім тижнів. Тому що саме за вісім тижнів цивільна людина може стати якимось військовим. Людина в тому форматі, яка може виконувати накази. Тому що, на жаль, за 30 діб можна пройти ту саму програму, можна дати по якості ту саму тактику, ту саму вогневу підготовку, або фізичну підготовку. Але він просто не звикне за цей час виконувати накази, йому просто фізично не вистачить часу. Всі ми знаємо, щоб виробити якусь звичку, нам потрібно 21 день. І от просто не завжди все виховується за 21 день, по-перше. А по-друге, на це певний час треба і от 30 днів – замало. Вісім тижнів, за нашим досвідом – більш-менш достатній час, щоб довести військовослужбовця до нормального фізичного стану. По-перше тому, що боєць – це про високу інтенсивність фізичну. По-друге, це дозволяє тобі виконувати накази. Ким він має бути? Він має бути дисциплінованим, фізично вмотивованим. І фізична кондиція дозволяє тобі бути більш стійким психологічно", - пояснив він.

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Нагадаємо, раніше військовий батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка заявив, що запорука перемоги — коли досвідчені бійці залишаються живими.

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