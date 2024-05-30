Скільки триватимуть оповіщення ТЦК чоловіків на вулицях: експерт назвав сценарії

Колишній речник Генштаба ЗСУ наголошує, що відповідальність за порушення законів повинна бути для всіх, хто не дотримується правил мобілізації - і військових, і цивільних.

Мобілізація, зокрема й оповіщення представниками Територіальними центрами комплектації (ТЦК) на вулицях у тому вигляді, якими вони є зараз, можуть бути до тих пір, поки триватиме війна.

В українському сегменті соцмереж з'явилось чимало відео, на яких можно побачити силове затримання чоловіків працівниками ТЦК. Цю інформацію жваво використовують ворожі російські пабліки.

Восени, коли активність населення на вулицях прогнозовано збільшиться, реакція на силові методи з боку ТЦК може змінитись, тому владі потрібно шукати варіанти проведення цих заходів. Безпечні варіанти для всіх учасників мобілізаційних процесів.

Таку думку щодо у коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Мобілізаційні процеси будуть тривати, доки триватиме повномасштабна російсько-українська війна. Українська армія потребує різних типів ресурсів. Зокрема і людських. Це певною мірою може звучати цинічно, але найвагоміший фактор, який забезпечує успіх на полі бою – це навчений, забезпечений та вмотивований український військовослужбовець", - каже Владислав Селезньов.

Та продовжує: "Для того, щоб такі особи з’явились на полі бою, їх треба мобілізувати, провести з ними підготовку, перепідготовку, провести бойове злагодження, забезпечити уніформою, зброєю, технікою. Говорити про певні проблеми та викривлення, які відбуваються в рамках мобілізації – важливо. Ніхто не має права порушувати закон і цей процес є обоюдним. Громадяни повинні свідомо дотримуватися норм законодавства про мобілізацію, а представники ТЦК та СП точно не мають права застосовувати фізичну силу. Останнє ми часто бачимо на багатьох відео. Це серйозна проблема. Якщо закон прямо забороняє представникам ТЦК витворяти таке, то вони не мають права таке вчиняти. А якщо вчиняють, то має бути відповідальність. Адміністративна, дисциплінарна або навіть кримінальна".

За словами Селезньова, наразі Україні потрібна ефективна та дієва інформаційна політика:

"Уряд, саме уряд, а не ЗСУ, повинен має вести роз’яснювальну кампанію про мобілізацію, про те, чому вона важлива, як буде відбуватись вона та підготовка призваних громадян. На деструктивні дії з боку представників української влади по відношенню до громадян має бути миттєва та дієва реакція".

До цього Селезньов додає, що часто військові повідомляють про те, що мовляв відео "вирвано з контексту", коли йдеться про випадки із застосуванням сили з боку представників ТЦК:

"Але точно не може бути вирвано з контексту, коли люди у військовій формі лупцюють цивільних, намагаючись таким чином довести свою позицію".

Експерт додав: "У будь-якому разі зволікати з реакцією та трансформацією на державному рівні комунікацій між українським суспільством та урядом не можна. Треба шукати варіанти для того, щоб вчасно інформувати суспільство про те, чому мобілізація важлива. Скажу класичну фразу: "За Україну не треба вмирати, за Україну треба вбивати". А щоб це була ефективна місія, треба бути навченим, підготовленим, всебічно забезпеченим".

Раніше повідомлялось про те, що у Харкові чоловік отримав повістку і рік переховувався від мобілізації.

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