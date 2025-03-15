Скільки триватимуть війна та обстріли після заяв про перемир’я: експерти назвали сценарії

Після останніх заяв президентів України та США про перемир’я, після заяви Путіна про те, що перемир’я можливе, "але є нюанси", військові експерти назвали найбільш вірогідні сценарії того, що очікує на Україну завтра та найближчим часом.

"Путін зараз тягне час. Це 100% ми бачимо. Він начебто і погоджується (на перемир’я — Ред.), але з іншого боку висуває вимоги. Він просто тягне час. Це дає йому просування на фронтах", — каже в коментарі для ТСН.ua військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

На питання про те, чому Росії вигідно затягування часу, Ступак відповідає так: "Росіяни намагаються взяти в оточення те українське угруповання, яке є в Курській області. Путін хоче знищити якомога більше українських сил. Діє за принципом: поки вдається — треба робити, навіщо зупинятися. Якщо ця можливість зникне рано чи пізно, то тоді він буде більш піддатливий до переговорів. Скаже, що ми (росіяни — Ред.) готові. Тобто зараз він просто користується моментом".

До цього експерт додає: "Поки що бачимо, що США налаштовані допомагати Україні. Поки що. Але це ж Трамп, важко передбачити, що буде завтра".

Резюмуючи, Ступак каже: "Путін продовжує бойові дії, поки немає "скляної стелі", поки вони не вперлися. Як тільки побачать цю "стелю", то скаже, що Росія готова (до перемир’я — Ред.). Це може тривати довго, але ж є економіка, яка стагнує. На певному горизонті Росія може бути готова згортати цю війну".

Що буде з обстрілами

На питання про наявність або відсутність обстрілів найближчим часом, Іван Ступак висловив таку свою думку: "З боку Росії вони будуть продовжуватися в залежності від можливостей ворога. Так само будемо робити і ми. Будуть стріляти вони — будемо стріляти і ми, тому як поки нічого не підписано".

До цього він додає: "Той арсенал засобів, який є у Трампа, спроможний зупинити Путіна. Трамп може відмінити санкційну політику у разі погодження Росії на умови США, а може дати Україні багато озброєння".

При цьому Ступак каже, що станом на зараз не існує ключової дати, коли доля війни може бути кардинально вирішена.

Коли "так" означає "ні"

Своєю чергою, інший військовий експерт, Олексій Гетьман, не виключає, що бойові дії можуть бути тривалими.

"Я думаю, що бойові дії будуть тривати ще достатньо довго, тому що Путін робить те, що ми очікували", — каже Гетьман.

Та пояснює: "На словах він погоджується стосовно перемир’я, тому як Росія позиціонує себе як миротворця. Але насправді вони будуть тягнути час, виставляти додаткові умови. Вже пішли розмови про те, щоб під час перемир’я не було мобілізації, не було постачання зброї. Але і сказати те, що вони за війну — такого вони теж не можуть. Плани їхньої "СВО" не змінились — знищити Україну. Але зараз вони не хочуть розлютити Трампа, щоб США активно не захищали нас. Трамп — емоційна людина, він може дати багато зброї. Щоб цього не сталося, росіяни будуть казати, що вони за перемир’я, а Україна не хоче".

Раніше повідомлялось про те, як в Росії відреагували на пропозицію перемирʼя.

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