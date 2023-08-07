Скільки у Росії є ядерних боєголовок і чи застосує Путін їх проти України: пояснення Тома Купера

Австрійський військовий аналітик Том Купер вважає, що у Росії є до 40 ядерних боєголовок, якими можна завдавати удари. Він зазначив, що РФ навряд наважиться на її застосування.

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.ua

Купер зазначив, що у Путіна може бути близько 20-30, можливо, 40 ядерних боєголовок, які справді діють.

"Проте, ніхто не знає про статус їхньої готовності. Гаразд, так, звичайно, у нього є близько 6000 або навіть 8000 боєголовок у "глибокому" зберіганні. Це означає, що вони потребуватимуть капітального ремонту, регулярного обслуговування тощо. А він навіть не готовий витрачати гроші Росії на обслуговування цієї зброї. Значить, вона просто зберігається десь там далеко від Москви, і йому байдуже", - зауважив аналітик.

Том Купер додав, що Росія лякає світ ядерною зброєю, проте навряд наважиться на її застосування. Він зазначив, що у Білорусі може розміщуватись близько 5-6 ядерних боєголовок.

"Чи він погрожуватиме ядерною зброєю НАТО, Заходу чи Україні… Вибачте, але здебільшого все це блеф. Чому? Це не підтверджується його діями. Він чи Медвєдєв щось там говорять по телевізору, в Twitter чи Telegram про ядерну зброю, що треба знищити половину України, бо у них більше нічого немає. А Захід завжди цього боїться. Це єдиний засіб, який залишився в їхніх руках, щоб лякати Захід. Саме це стримує Захід від того, щоб ще більше й оперативніше постачати Україні зброю та боєприпаси", - зауважив експерт.

Нагадаємо, в ООН закликали "деякі країни" не брязкати ядерною зброєю.

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