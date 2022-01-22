Скільки українців може повторно захворіти на COVID-19, заразившись "Омікроном" - лікар розповів

В Україні вже є чимало повторних випадків захворювання на COVID-19, спричинених "Омікроном".

10% українців, які вже раніше хворіли на COVID-19, можуть повторно занедужати, інфікувавшись новим штамом коронавірусу "Омікроном". Таку думку висловив в бліц-інтерв'ю ТСН.ua висловив лікар, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький.

"Ми сподіваємося, що цей штам буде такий, як у Великій Британії, і у нас буде мала кількість госпіталізацій. Що я зараз бачу: по-перше, дійсно, зараз так, як у Великій Британії заявили, що 10% населення буде хворіти повторно з "Омікроном". Це вже на 1 мільйон людей - 100 тисяч тих, хто раніше хворів", - сказав медик.

За його словами, в Україні вже є достатньо багато людей, які раніше хворіли на коронавірус, але все ж інфікувалися "Омікроном". І таких випадків надалі буде ще більше.

Також Тарас Жиравецький додав, що багато вакцинованих людей хворіють повторно. Серед них є ті, хто вдруге переносить хворобу легко.

Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін прогнозує різкий стрибок захворюваності на новий штам коронавірусу "Омікрон". За його словами, близько 1 мільйона українців можуть захворіти вже в лютому.

За прогнозом ВОЗ, половина Європи захворіє на штам "Омікрон" протягом двох найближчих місяців

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