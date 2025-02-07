Скільки українських територій Росія захопила за місяць: британська розвідка назвала цифру

Російська армія зайняла близько 320 квадратних кілометрів території України у січні 2025 року.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X.

Зазначається, що територіальні завоювання Росії в Україні сповільнилися – у грудні 2024 року Росія захопила приблизно 400 квадратних кілометрів.

Росія захопила опорний пункт Велика Новосілка, але просування вздовж більшої частини лінії фронту були відносно незначними.

За даними британської розвідки, протягом 2024 року російське просування прискорювалося, і в листопаді 2024 року було захоплено понад 700 кв. км, що є одним із найшвидших темпів наступу з ранніх стадій війни.

У Курській області Росія домоглася незначних успіхів у січні 2025 року. Підрозділи Північної Кореї, які були розгорнуті в наступальних бойових операціях у Курській області, тимчасово відійшли з позицій на лінії фронту, імовірно, для відпочинку і переозброєння перед повторним розгортанням.

“Це майже напевно насамперед пов'язано з великими втратами, понесеними під час атак на утримувані Україною позиції”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, британський генерал розповів, що існує лише одна гарантія безпеки, яка допоможе стримати Росію.

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