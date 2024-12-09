Скільки в Україні коштують ялинки та сосни і де їх можна купити дешевше

У Києві стартували ялинкові ярмарки, де можна придбати головний атрибут різдвяних свят.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Великі і маленькі, пухнасті і не дуже - традиційний новорічний ярмарок відкрили в одному з лісових господарств на Київщині.

"Ми ніякої шкоди не приносим для лісу тому що нам потрібно в своїх технологічних процесах зріджувати насадження для того щоб сформувати здоровий зрілий ліс…І саме за рахунок цих дерев ми можемо забезпечити населення новорічними ялинками", - каже начальник відділу охорони та захисту лісу філії Бориспільське лісове господарство ДП "Ліси України" Олексій Ковальчук.

Реалізовують в цьому господарстві переважно сосни, бо вони каже Олексій, і стоять довше і запах мають насиченіший.

Ціни від минулого сезону тут кажуть надто не змінилися. За метр новорічного дерева доведеться заплатити від 144 гривень.

"Така ялинка, це вона близько 1,70 - 1,50, ми враховуємо що вона трішки опуститься, то таке дерево буде коштувати 180 гривень", - каже Олексій Ковальчук.

Ялинки

У Києві на ярмарку вибір великий. Тут - ялинки, сосни і ялиці. Ціни трохи вищі, ніж у лісовому господарстві, бо дерева кажуть привозні і їдуть до столиці з інших областей України. Є тут дерева і з наших Карпат, а також імпортні, з-за кордону. Тож і коштують такі закордонні дерева значно дорожче, кажуть реалізатори, до 2 тисяч гривень.

Увесь процес реалізації дерев, аби він був законним контролює Державна екологічна інспекція. Там наголошують, аби люди купували дерева лише на офіційних ярмарках і обов'язково перевіряли, чи дерево промарковане, що свідчить про законність зрубки.

"За порушення порядку збуту цієї ялинки або сосни. Протокол складається і на того хто продає і на того, хто купує. У нас сума штрафу нижня межа 510, верхня межа 1700 гривень", - каже заступниця директора Департаменту державного екологічного нагляду і контролю, старша державна інспекторка з охорони навколишнього природного середовища Катерина Літвішко.

І якщо ярмарки живих ялинок запрацювали лише кілька днів тому, штучні дерева у магазинах продають ще від початку листопада. Ціна на ялинки з штучних матеріалів лише в цьому магазині стартує від майже тисячі і сягає майже 20 тисяч. Однак продавці кажуть - це довгострокова ініціатива.

В Україні запрацювали ялинкові ярмарки

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