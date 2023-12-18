Скільки в Україні коштують живі та штучні ялинки та що краще купити на свята: поради експертів

У Києві вже активно розгортають офіційні ялинкові ярмарки, яких буде близько півтори сотні. Ціни на святкові дерева стартують від 500 грн і вище.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Скільки коштують сосни у Києві

Катерина Башарова - переселенка з Херсона, яка зараз мешкає у Києві. Жінка хоче влаштувати своїм двом донькам справжнє свято - вирішила купити живу сосну. Новорічне деревце обійшлося жінці у 500 гривень.

Продавець В'ячеслав розповідає: сосну, яку придбала Катерина - виростили у лісництві неподалік Києва. Що все офіційно - підтверджує чип. Чоловік зізнається: покупців ще небагато. Щодня у нього беруть всередньому по 3-4 деревця.

Ялинковий ярмарок у Києві

"Цінова політика у нас цього року від 500 гривень. Отакого плану - вже 700 і вище. Отака от велика буде коштувати 1000 гривень", - каже продавець.

Чип на зрубаному дереві

Сосни В'ячеслав радить тримати подалі від батарей. У ємності з вологим піском, який варто поливати. Що ж до ялинок, їх поки не продає, бо вони примхливіші, ніж сосни і швидше скидають хвою. До нового року можуть не дотягнути. Натомість, у продажі вже є гілочки піхти, скріплені докупи - їхня ціна 200-300 грн.

Яка ціна штучних ялинок

Руслану та Марині зрізаних дерев шкода, тому вони вирішили придбати штучну ялинку. У гіпермаркетах асортимент великий. Коштує "лита" штучна ялинка від 3000 грн. Зі снігом - від 5000 грн. Вони можуть простояти і 5 років поспіль.

Штучна ялинка

Штучна ялинка

Від 1000 грн ялинки ПВХ. Їхня хвоя - зі спеціальної плівки. Але вони не такі довговічні

"ПВХ приминається в коробці. І потім його розправити в початковий стан нової ялинки через 3-5 років буде неможливо", - пояснює керівниця флороцентру мережі торговельних центрів Сніжана Однорог.

А ще є ялинки та сосни із голочками, ніби волосінь для риболовлі. Варіант- бюджетний, від 700 грн. Щоправда, хвоя - колюча і на справжню геть не схожа.

Ялинки у гіпермаркеті

Ялинка або сосна у горщику

Для тих, хто штучної не хоче, але й купувати зрізану вважає вандалізмом - є альтернатива. Ялинка або сосна у горщику.

Сортові завезені з-за кордону дерева коштують від 5 до 15 тис. грн. Деревце можна поставити у оселі. Головне, каже керівниця ландшафтної компанії Олеся Клюшник - не забувати за ним доглядати та провітрювати приміщення

"Якщо заносимо в приміщення - десь 22 градуси така кімнатна температура - не 28 не 30. Також потрібно час від часу її поливати", - пояснює Олеся Клюшник.

Хвойні дерева у горщику

До того ж, тримати вдома ялинку у горщику краще не більше двох тижнів. Інакше - у неї почнеться сокорух. А тому зелену красуню потрібно винести у прохолодне приміщення. Наприклад, на балкон або веранду. Навесні її можна посадити.

Араукарія - кімнатний варіант вічнозеленої рослини у горщику, яка ідеально пристосовується до квартирних умов, коштує від 500 грн.

Араукарія

Вже котрий рік поспіль популярності не втрачають композиції із живої хвої. Вартість стартує приблизно від трьохсот гривень.

Жива ялинка чи штучна? Як обрати та за яку ціну? Всі за та проти

Нагадаємо, що британці дарують на Різдво домашнім улюбленцям, як вони відзначають свято разом з тваринами.

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