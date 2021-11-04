Скільки в Україні сталося смертельних ДТП: генеральна прокурорка назвала приголомшливі цифри

Від початку року 800 дітей постраждали в аваріях.
В Офісі генерального прокурора України розповіли статистику смертей в дорожньо-транспортних пригодах, які сталися від початку року.
Про це розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у прямому ефірі на 1+1 у ток-шоу "Право на владу".
За її словами, станом на листопад поточного року 35 неповнолітніх спричинили ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом. Від початку року 800 дітей постраждали в аваріях. Також вона розповіла, що в Україні за цей рік сталося 2,5 тисячі летальних випадків, за весь минулий рік - 3,5 тисячі.
Раніше повідомляли, що генпрокурорка висловила занепокоєння тим, що працівники поліції "закривають очі" на порушення і тим самим підштовхують громадян робити інші.
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