Скільки залишиться українців після війни: експерти про скорочення населення та катастрофічне співвідношення жінок і чоловіків

В Україні мешкає 29 мільйонів осіб, а понад 8 не повернулися в країну від початку війни.

Війна в Україні триває – щодня гинуть люди, як на фронті, так і в мирних містах від ракетних ударів ворога. Мільйони українців виїхали через війну у інші країни і поки невідомо, чи повернуться вони додому. Усі ми чекаємо на перемогу, але достеменно не знаємо, скільки залишиться українців після закінчення цієї жахливої війни, яку проти нас розв’язала Росія.

Як зміниться демографічна ситуація в Україні у майбутньому та на що нам розраховувати, дізнавався у експертів сайт ТСН.ua.

Скільки зараз українців

За даними Українського інституту майбутнього, на початок 2022 року в Україні проживало 37,6 млн людей.

3 24 лютого 2022 року з України виїхало 20,7 млн осіб

12,1 млн – повернулися до України

Станом на початок травня 2023 року в Україні проживає 29 млн осіб.

17 млн – це економічно неактивне населення

З них 8 млн пенсіонери + 2,7 млн продовжують працювати

4,8 млн – діти у віці до 15 років.

12 млн – економічно активне населення.

9,1-9,5 млн – зайняті

2,5-2,9 млн – безробітні

В Українському інституті майбутнього зазначають, існує загроза, що в Україні не буде кому створювати ВВП. За даними інституту, 8,6 млн українців не повернулися до України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб. Працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжка", яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, зокрема пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо", – зазначають в УІМ.

Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працюючих.

Там додають, що коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, водночас для зростання чисельності населення повинен бути більше 2. Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працюючих. Саме тому питання демографії має бути озвучене президентом України як пріоритетне на сьогодні і яке потребує невідкладних заходів.

Перший рік після перемоги буде показовим

В УІМ додають, що наразі важко спрогнозувати, скільки буде в Україні людей через 2-3 роки з врахуванням тих, які виїхали із країни через війну.

"Все залежить від новин з фронту та від державної політики. В цьому питанні є дуже багато "але". Я вважаю, якщо війна закінчиться в кінці цього року або на початку наступного, і ми отримаємо гарантії безпеки, що будуть можливості для відновлення країни, то до нинішніх 29 мільйонам українців, які перебувають в Україні, ще повернуться 4-5 млн з інших країн. В той же час, підкреслюю, частина українців можуть виїхати, тому що в Україні є проблеми з роботою. 30% українців зараз без роботи. З фронту повернеться дуже велика кількість людей. Не всі одразу будуть мати роботу. Хтось поїде за кордон до своїх родин. Тому наступний рік після війни буде показовим. Якщо в Україні будуть створюватися умови для відновлення економіки та виникати нові робочі місця, то українців стане більше. Якщо цього не буде зроблено і не буде ефективної державної політики, то українців буде менше. Все залежить саме від цих умов", – розповідає сайту ТСН.ua Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

Буде скорочення населення

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи кажуть, що інститут розробляв прогноз по чисельності населення України до 2037 року.

За основу бралася територія нашої держави в кордонах 1991 року. Тобто з Кримом та тимчасово окупованими територіями.

"Ми оцінювали чисельність населення на 1 січня 2022 року.

. На нього, на жаль, ніхто не може зараз дати відповідь. Але це важливо для демографічного прогнозу: під час війни, після її закінчення і за декілька років після війни демографічні процеси відбуваються по-різному. Тому при розробці прогнозу, ми визначили, що війна закінчиться наприкінці 2024 року або на початку 2025 року. Післявоєнний період ми розбили на три частини, до 2037 року. Для кожного періоду були розроблені певні гіпотези щодо народжуваності, смертності та міграції. Тож за нашим прогнозом на 1 січня 2037 року українців буде 30,5 мільйонів. А ось на 1 січня 2025 року – 33,6 мільйона, на 1 січня 2026 року – 33,7 мільйона. Після цього буде тільки скорочення кількості населення до 30,5 мільйона", – розповідає сайту ТСН.ua Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ.

Головне питання під час оцінювання кількості населення в Україні: коли закінчиться війна. / Фото: Getty Images

Похибка у 1 мільйон осіб

Експерт каже, що є ризики щодо цього прогнозу. Наприклад, те, що війна може закінчитися раніше – у цьому році або навпаки тривати до 2025 року.

"Залежно від цього наш прогноз може раніше справдитися, або якщо війна буде тривати довше, то скорочення кількості населення буде відбуватися інтенсивніше. Якщо війна закінчиться скоріше, то оці 30,5 мільйонів будуть у нас не в 2037 році, а в 2040 році. В будь-якому разі тенденція до скорочення чисельності населення збережеться, тому що вона існувала у нас і у відносно мирний час", – додає Олександр Гладун.

Він пояснює, що гіпотези щодо народжуваності та смертності можуть бути трохи неточними, що може вплинути на прогнозну оцінку чисельності населення в межах плюс-мінус 1 мільйон. Такі відхилення цілком прийнятні, якщо враховувати за яких умов робилося дослідження, тобто у прогнозі багато умовностей.

Закрите питання про чоловіків

Олександр Гладун додає, що зараз ніхто не може сказати про кількість в Україні чоловіків, а тим паче, скільки з них мобілізовані – інформація не оприлюднюється.

"Цього ніхто не може сказати. Ми робили оцінку на початок 2022 року, коли ще війни не було. А після цього в дослідження закладали гіпотезу, якою саме буде народжуваність під час війни, якою буде смертність. Також ми враховували окремі повідомлення – скільки загинуло військових, хоча це офіційно не повідомлялося. Але іноді у інтерв’ю хтось із високопосадовців про це казав. Також ми оцінювали, скільки могло загинути цивільного населення. Все це ми включали не напряму до своєї моделі прогнозу, а через показники народжуваності та смертності, через тривалість життя, через різні коефіцієнти. Ми працювали з віковою структурую без якісних характеристик населення. Скільки людей зараз у армії – це закрита інформація, її ніхто не озвучує з певних причин. Можливо, років через 10 після війни нам розкажуть, скільки людей було задіяно в усіх військових операціях, а трохи раніше можуть назвати загальне число загиблих", – розповідає Олександр Гладун.

До речі, лише з Києва, за даними КМДА, до лав ЗСУ було мобілізовано 100 тисяч жителів.

Скільки буде чоловіків та жінок

Свій прогноз вчені розраховували окремо по чоловіках і жінках. Тому що режими вимирання різні у цих статевих групах.

На 2037 рік в Україні прогнозують 16 мільйонів жінок і 14,5 мільйонів чоловіків. / Фото: pixabay.com

"За нашим прогнозом, на 2037 рік в Україні буде 16 мільйонів жінок і 14,5 мільйонів чоловіків. З чоловіками у нас дефіцит був і до 2014 року. На 100 жінок припадало 85 чоловіків. Війна поглибить цю кризу, бо смертність чоловіків під час війни значно більша. У нас в мирний час смертність чоловіків у працездатному віці була дуже високою, це псувало диспропорцію між статями. Хоча є такий біологічний закон, що хлопчиків завжди народжується трохи більше, аніж дівчаток. Орієнтовно на 100 дівчаток – 107 хлопчиків. В інтервалі від 30 до 35 років співвідношення вирівнюється, а потім йде стрімке скорочення чоловіків у працездатному віці. Це залежить від умов праці, екології, способу життя, шкідливих звичок таких як паління та алкоголізм. Серед чоловіків, за статистикою, більше самогубств", – пояснює вчений.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про катастрофічне падіння народжуваності: як зміниться чисельність населення в Україні після війни

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