Скільки заробляють Зеленський і лідери інших держав: суми вас здивують

Менша, ніж у всіх європейських лідерів! Зарплата президента України Володимира Зеленського виявилася дуже скромною у порівнянні з очільниками інших країн. Примітно, що президент США Джо Байден – теж не в лідерах рейтингу найбільших зарплат.

Скільки ж офіційно заробляє Зеленський та які зарплати у лідерів інших держав – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Рейтинг зарплат світових лідерів

Forbes з'ясував, хто з лідерів держав має найбільшу зарплату. І як виявилося, президент США не потрапляє навіть до трійки.

Також читайте У Мінфіні розповіли, яка середня зарплата у держслужбовців

Найбільш високооплачуваним світовим лідером є прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг. Його річна заробітна плата – понад 1,5 млн дол. Така зарплата є майже вдвічі більшою за оплату праці президентки Швейцарії Віоли Амгерд, яка заробляє 570 тис. дол. на рік та посідає другу сходинку рейтингу. Третє місце посів прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе – йому платять понад 413 тис. дол. на рік. Президент США Джо Байден посів четверту сходинку в цьому рейтингу. За рік його заробітна плата становить 400 тис. дол. Першу десятку рейтингу замкнув канцлер Німеччини Олаф Шольц – йому платять майже 294 тис. дол. на рік.

Якщо ж прирівнювати зарплату до ВВП на душу населення, то тут лідирують африканські країни. Так, президент Кенії Вільям Рутто заробляє на рік 141 тис. дол., що становить майже 2000% від ВВП країни на душу населення. Лідери Танзанії та Південноафриканської республіки мають зарплати, що становлять 1000% від тамтешніх ВВП. А ось мільйонна річна зарплата прем’єр-міністра Сінгапуру становить трохи більш як 1,1% від ВВП на душу населення країни. Найменше у світі заробляє лідер Шрі-Ланки – майже 4 000 дол. на рік.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скільки заробляє Зеленський і лідери інших держав? Ці суми вас здивують!

Яка зарплата у Зеленського?

Президент України має порівняно скромну зарплату:

"Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки".

Отже, у декларації Зеленського про доходи за два роки зазначено всього 336 тис. грн зарплати на рік чи 28 тис. на місяць, без надбавок та премій. У перерахунку на поточний курс глава держави заробляє значно менше, ніж деякі інші світові лідери. До прикладу, більше за Зеленського заробляє президентка Молдови Майя Санду.

Згідно з оприлюдненими деклараціями, доходи президента України та його родини зменшилися з майже 11 млн грн 2021 року – до майже 4 млн грн 2022 року. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи Зеленського та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 5 млн 359 тис. 600 грн. Як зазначається, доходи родини українського лідера 2021 року переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн. Дохід сім’ї президента 2021 року порівняно з 2020-м скоротився майже на 12 млн грн. Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2021 року також зменшився.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Президент надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, 2021 року завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до обрання Зеленського на посаду президента. Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.

"Доходи родини президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України через початок повномасштабної агресії Росії".

Зазначається, що залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн. Інших змін 2021 та 2022 років щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів не відбулося, йдеться у повідомленні.

Додаткові доходи світових лідерів

Якщо ж подивитися на список лідерів та їхніх зарплат, який опублікувало видання "Слово і діло", то очікувано, що найвища зарплата в американського президента. Матеріал видання вийшов ще на початку 2024 року, тож дані дещо відрізняються від тих, що опубліковані у Forbes. Байден заробляє 400 тис. дол. на рік. Крім цього, президенту виділяють 50 тис. дол. на особисті витрати та 19 тис. дол. на розваги, а також 100 тис. дол. на оплату поїздок. Нинішній розмір зарплати президента було встановлено Конгресом 2021 року. До цього його було зафіксовано на рівні 200 тис. дол. терміном на 30 років. Від моменту вступу на посаду першого президента США Джорджа Вашингтона і до сьогодні було всього п'ять підвищень зарплати – 1873, 1909, 1949, 1969 та 2001 років.

Трохи менше за Байдена заробляє канцлер Німеччини Олаф Шольц – приблизно 390 тис. дол. на рік. Востаннє Бундестаг підвищував зарплату канцлеру 2022 року. Від того часу він щомісяця отримує близько 30 тис. євро. До цієї суми входить ставка, кілька видів компенсації, місцева допомога.

Трохи менше – приблизно 380 тис. дол. на рік – отримує прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе. Зарплату йому та іншим федеральним чиновникам підвищили влітку 2023-го.

Річна зарплата прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо становить 379 тис. дол. Цікаво, що згідно з опитуванням, проведеним навесні минулого року, майже половина канадців вважали його зарплату надто високою.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заробляв близько 210 тис. дол. на рік. Його колега з Нідерландів Марк Рютте – 200 тис. дол. До зарплати Рютте входять відпускні та бонус наприкінці року, він також має право на надбавку на витрати та інші виплати і пільги. Однак Рютте може переміститися в рейтингу трохи вище, адже нещодавно він став новим генеральним секретарем НАТО. Нова посада – нова зарплата.

За даними видання "Слово і діло", президент Франції Еммануель Макрон (як і прем'єр-міністр) заробляє 190 тис. євро на рік. До місячного окладу закладено ставку, допомогу на проживання та неоподатковувану офіційну допомогу.

Президент Чехії Петр Павел отримує 170 тис. дол. на рік. На додаток він, як і інші топполітики, має право на щомісячну компенсацію на відрядження, харчування тощо.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та президент Польщі Анджей Дуда заробляють по 90 тис. дол. на рік.

Втричі менше отримує на своїй посаді прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді – близько 30 тис. дол. Йому також виплачується низка пільг та компенсація за утримання свого будинку.

Нагадаємо, що ці дані були оприлюднені виданням "Слово і діло" на початку 2024 року.

Статки українських держслужбовців

Але якщо подивитися на статки деяких українських топчиновників, то можна сміливо сказати, що офіційний заробіток світових лідерів – просто ніщо в порівнянні з сумами, які крутяться в руках українських держслужбовців. Єдине – ці статки зроблені корупційним шляхом.

Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині ДБР викрило керівника облуправління пенсійного фонду і його маму, також топчиновницю – керівницю місцевої медико-соціальної експертної комісії. У родини знайшли лише готівкою майже 6 млн дол. у різних валютах.

У Мережі відразу розлетілись відео та мемчики, головними героями яких стали горе-посадовці з Хмельниччини.

Але сюр на цьому не закінчився. Під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з пів мільйоном доларів через вікно. Оце б комусь таке щастя на голову впало. Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. дол., а ще низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли майже 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси тощо.

А ще було вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Ба більше, родині топчиновників належать чималі статки, елітна нерухомість – і не тільки в Україні, з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках.

"Королєвой", якій "можно всьо", у якої гроші майже в кожному кутку квартири, виявилась керівниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа. Ба більше, жіночка ще й членкиня депутатської фракції "Слуга народу" Хмельницької облради, головна лікарка КЗОЗ "Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи", Заслужений лікар України. Згідно з декларацією за 2023 рік, за місцем основної роботи головна лікарка отримала 597 300 грн. Серед інших доходів – понад 15 млн грн та 70 тис. дол. готівкою. Якось не в’яжеться з тією картинкою, яку ми бачимо.

Керівницю Хмельницького МСЕК взяли під варту

І от керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн. Примітно, що застава приблизно удвічі більша за суму, яку у неї вилучили.

Нагадаємо, Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Їй інкримінують організацію фальшивих інвалідностей ухилянтам. Ба більше, ДБР вивчає списки ухилянтів, знайдені у медикині. У документах зокрема зазначені прізвища та фіктивні діагнози. Ухилянтів тепер мають відшукати та перевірити. Якщо діагноз "куплений" з метою ухилення від військової служби, то чоловікам загрожуватиме від трьох до п’яти років ув’язнення.

Бізнес на ухилянтах

Ще один приклад шалених заробітків на ухилянтах. 56-річна лікарка з Житомира видавала підроблені висновки МРТ. Під час обшуків в її помешканні вилучили 80 тис. дол., понад 23 тис. євро, а також цифрові носії з імовірними доказами злочину. Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними слідства, лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.

Тепер у разі доведення вини лікарці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітно, що директор медзакладу, в якому працює лікарка, заперечив причетність своєї підлеглої до цієї справи.

Стало відомо, що йдеться про лікарку медцентру "Експерт". Керівник медичного закладу Віталій Смірнов інформацію про обшуки підтвердив, але сказав, що ані лікарка, ані медичний заклад не причетні до протиправних дій. Про це він заявив "Суспільному".

Читайте також: