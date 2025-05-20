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ТСН у соціальних мережах

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Ексклюзив ТСН
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Скільки часу може воювати Росія проти України: генерал пояснив заяви росіян

Експерт прокоментував заяву росіян про “вічну війну” з Україною.

Ігор Романенко

Ігор Романенко

Росія не може вічно воювати проти України, а тому Путін почав залякувати українців з вимогою капітуляції.

Про це розповів Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Експерт вважає, що росіяни лякають українців “вічною війною”, хоча окупанти не можуть тривалий час продовжувати бойові дії.

«Заяву озвучує, якесь п’яте колесо від возу — керівник російської делегації на переговорах Мединський, який очолював її у 2022 році. Насправді, все, що зараз потрібно Путіну — це чотири області України, їх надра та людський ресурс для подальшої війни», - сказав Ігор Романенко.

На думку експерта, росіяни чинять психологічний тиск на українців.

«Стан війни зараз не такий, як на початку 2022 року, коли російські війська стояли під Києвом, а їхні ДРГ проривалися до міста. Хоча Путіну та його поплічникам хотілося б подати це саме так, а ми щоб дослухалися до «порад» і покірно віддали їм чотири області. Саме тому вмикається режим залякування. Це частина морально-психологічної атаки, яку Путін використовує проти України», — зазначає Ігор Романенко.

Більше читайте за посиланням: Путін лякає "вічною війною": чи зможе Росія вести бойові дії в Україні безкінечно

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Дата публікації
Кількість переглядів
1920
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