Скільки дітей має народжуватись, щоб в Україні збільшувалось населення: демограф здивував заявою

Демограф розповів, як можна збільшити населення України / © pixabay.com

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В Україні, щоб покращити демографічну ситуацію, кожна жінка має народжувати дві дитини.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.

«За тривалістю життя Україна програє розвинутим країнам Європи, приблизно на 8-10 років, якщо казати про жінок, а чоловіки — 15-17 років. Тому резерви у підвищенні тривалості життя у нас є і у постарінні теж. Але суто арифметично постаріння населення буде зменшуватися, якщо збільшуватиметься народжуваність, але потрібно щоб вона була вищою. Принаймні, щоб одна жінка в Україні мала дві дитини. Але така ситуація з народжуваністю повинна тривати років 20-30. Тоді це суттєво вплине на інші демографічні показники. За один рік нічого кардинально не зміниться», — сказав він.

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