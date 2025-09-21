ТСН у соціальних мережах

Скільки коштують найдешевші квартири в Ужгороді та який вигляд мають (фото)

Квартири в Ужгороді коштують від 24 тисяч доларів — який вигляд вони мають.

Карина Бондаренко
Квартира в Ужгороді / Фото ілюстративне

Квартира в Ужгороді / Фото ілюстративне / © iStock

Найдешевша однокімнатна квартира в Ужгороді коштує 24,3 тисячі доларів. За такі гроші можна придбати житло площею 22,6 квадратних метрів з ремонтом та сантехнікою.

Оголошення про продаж розміщене на популярному сайті з пошуку нерухомості. Власник пише, що ремонт робився для себе, стіні якісно утеплено, є багато розеток.

«Над вхідними дверима облаштоване місце для зберігання речей. Скрізь підлога та плінтус з плитки. Опалення електро. Тариф комерційний. Як і у всіх апартаметнів не має прописки, та „єОселі“. Невдовзі планується власна котельня. Труби під батарею вже проведено. Буде ліфт. Тех.паспорт готовий», — йдеться в оголошенні.

Квартира в Ужгороді

Квартира в Ужгороді

Квартира розташована у житловому комплексі «Тиса Реновейшин» на четвертому поверсі з чотирьох.

Квартира в Ужгороді

Квартира в Ужгороді

Трошки дорожче, за 26 тисяч доларів в Ужгороді продається однокімнатна квартира площею 26 квадратних метрів у «хрущовці». Тут є меблі, техніка та зроблено ремонт, однак дуже давно — він потребує оновлення.

Квартира в Ужгороді

Квартира в Ужгороді

«У житловому стані, з балконом, цегляний будинок, перекритий дах. Індивідуальне газове опалення. Видова. Продаж з меблями і технікою», — пише автор оголошення.

Квартира в Ужгороді

Квартира в Ужгороді

За 27 тисяч доларів можна придбати однокімнатну малосімейку площею 22 квадратних метри в Ужгороді.

«Є балкон, металопластикові вікна, електричне опалення, бойлер на горячу воду. Дуже хороше осбб. Ліфт не працює. Квартира здається в оренду», — зазначає рієлтор.

Квартира в Ужгороді

Квартира в Ужгороді

Зазначимо, що ціни на квартири в Ужгороді зросли на 20-30% протягом року через високий попит. Українців приваблює житло тут, в одному з найзахідніших міст країни, відносно безпечніших, бо розташоване далеко від лінії фронту та кордону з країною-агресоркою Росією.

