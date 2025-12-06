В Україні ціни на ялинки зросли на 10% / © Pixabay

У столиці з наближенням Нового року відкривається все більше ялинкових базарів. Зелені красуні — тут на будь-який смак, проте ціни, порівняно з минулим роком, підвищилися приблизно на 10%. Здорожчали також і штучні новорічно-різдвяні деревця.

Скільки коштують ялинки нині і які краще вибрати, розповіла кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Ціни на столичних ярмарках

На столичному ялинковому ярмарку покупці вже вишиковуються в чергу. Ціни на живі дерева цьогоріч зросли відсотків на 10.

Ціни на ялинкових базарах залежать від висоти, пишності та кольору хвої:

«Оце у нас датська ялинка. Вона майже завжди зелена. Її ціна варіюється від 1700. Побільші ідуть вже від 2500 і може досягати до 6 тис грн Ось такі сосни варіюються від 500 і вище», — каже продавець.

У продажу також є композиції, зібрані з гілочок, ціна яких варіюється від 250 до 450 грн. Загалом у Києві працюватимуть майже півтори сотні офіційних ялинкових базарів.

Варіант від лісівників та дерева в горщиках

Значно дешевше новорічну красуню можна придбати у лісівників. Помічник надлісничого із Житомирщини Олександр Яремчук показав плантацію, де зростають ялинки європейські та сосни:

«На площі 1,9 гектарів — тут приблизна кількість новорічних ялинок понад 14 тисяч», — каже він.

Ціни на ялини та сосни тут приблизно однакові:

Найдешевші дерева обійдуться десь у 150 гривень .

За справжніх велетнів заввишки до 5-ти метрів просять до тисячі гривень.

На кожне зрізане дерево лісівники чіпляють спеціальну бірку, що підтверджує легальність походження. Цьогоріч ДП «Ліси України» планують продати близько 140 тисяч хвойних дерев.

Ще один варіант, який став трендом, — дерева у горщику. Хоча вони не бюджетні, їх можна висадити надворі після свят.

«Сербська ялинка від 40 см — від 500 грн, до 1,50 м вона може сягати 2-3-4 тисячі«, — каже заступниця керівника департаменту мережі торгових центрів Ольга Шаблій.

Штучні красуні

Вартість цьогорічних штучних ялинок та сосен зросла приблизно на 5-10 відсотків.

«ПВХ ялиночки — це економсегмент. Коштує найдешевша ялиночка, наприклад, настольна — 200-300 грн. І, наприклад, дана ялиночка 2.10 — це найпопулярніший розмір серед власників квартир — 3500, 2000 тисячі, орієнтовно до 4000», - каже заступниця керівника департаменту мережі торгових центрів Ольга Шаблій.

ПВХ ялинка зберігатиме пишність лише 2-3 роки. Вигіднішим варіантом є так звана «лита» ялинка, яка прослужить щонайменше 10 років і більше схожа на справжню.

Ціновий сегмент литої ялинки починається від 2 до 6 тисяч гривень за ходові розміри (1,80–2,10 м).

Популярністю користуються і засніжені красуні: ялинка 2,10 м коштує майже 12 тисяч гривень.

