Скільки коштуватиме долар та євро: експерти ошелешили прогнозом про курс валют

Експерти розповіли про курс валют в Україні

Реклама

Українська гривня продовжує втрачати позиції, натомість долар та євро стрімко зростають.

Економісти Андрій Шевчишин, Олег Пендзин та Андрій Забловський пояснили для ТСН.ua основні причини валютних гойдалок.

Курс валют в Україні: чому гривня падає

На думку аналітика Андрія Шевчишина, на курс тиснуть як зовнішні, так і внутрішні чинники:

Реклама

Близькосхідна війна: Конфлікт в Ірані зміцнює долар щодо євро та інших світових валют. Затримка 90 млрд євро від ЄС: Попри обіцянки Брюсселя, вето Угорщини та Словаччини досі не розблоковано. Резервний план із 30 млрд від країн Балтії та Північної Європи допоможе протриматися до серпня, але ринок нервує. Провал у Верховній Раді: Депутати не проголосували за податкові зміни (зокрема щодо маркетплейсів), які є умовою для програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

«Нацбанк свідомо послаблює гривню, щоб завчасно нівелювати негативні наслідки. Чи дійде середній курс до 45 грн/дол. у готівковому продажу — залежить лише від НБУ», — каже Андрій Шевчишин.

Долар може коштувати 45 грн

Економіст Олег Пендзин вважає девальвацію контрольованою та прогнозованою. НБУ намагається збільшити вартість кожного долара з резервів, щоб наповнити держбюджет.

«Курс продажу готівки у березні або на початку квітня може перевищити 45 грн/дол. Це вибір меншого лиха: регулятору доводиться балансувати між девальвацією та інфляцією, але у НБУ достатньо важелів, щоб не допустити обвалу», — каже економіст.

Андрій Забловський наголошує, що війна на Близькому Сході стала тим самим «чорним лебедем», який змусив Нацбанк прискорити знецінення гривні на 3-4 місяці раніше плану.

Реклама

«Бар’єр у 44 грн/дол. уже подолано. На готівковому ринку середній курс продажу долара впритул наблизиться до 45 грн. Євро при цьому коштуватиме 51,75–52 грн», — каже Андрій Забловський.

Що буде із курсом валют в Україні

Експерти одностайні: розвороту курсу в бік зміцнення гривні найближчим часом не буде. Головним обмеженням для долара стане рівень інфляції, який НБУ намагатиметься стримати до кінця року.