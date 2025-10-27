ТСН у соціальних мережах

Скільки коштує купити квартиру в Києві, Дніпрі та Ужгороді: які там ціни та де дешевше

В Україні зростає попит на житло. Скільки коштує купити квартиру в Києві, Дніпрі та Ужгороді і де зараз справжній будівельний бум?

Ірина Коваленко
Війна змусила будівельний бізнес перелізти аж через гори. І пробувати робити мегаполіси там, де їх ніколи не було. У маленьких і затишних західноукраїнських містах.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН. Тижня Ірини Коваленко.

КИЇВ

У Києві ціни на нерухомість все ще високі. Попри війну і убивчі обстріли росіян — пропозиції житла не задовольняють шалений попит. Тому прайс на квадратні метри ніхто не знижуватиме, якщо у вашому районі часті прильоти.

«Тому там, зазвичай, ціни вниз не пішли, бо люди розуміють, окей, моя квартира в цьому районі, тепер що мені спускати ціну, коли весь ринок іде до гори, наприклад», — каже ріелтор Богдан Медведюк.

Юрист Даниїл продає однокімнатну квартиру на лівому березі Києва біля станції метро. В будинку — ОСББ і є генератор. Тому на його 11 поверх ліфт поїде попри блекаут.

«Ми виставили її за 78 тисяч доларів», — каже він.

Однак через кілька переглядів стало зрозуміло, що зі старим ремонтом і меблями за цю ціну квартиру не продаси. А тому замінили кухонний гарнітур, встановили новий холодильник, нові меблі в кімнаті, двері, освітлення. Доводять до ладу санвузол. Додамо сюди оплату майстрам і вартість самих матеріалів — сума виходить.

«Ну дивіться, тут от 40 квадратів. І якщо так поділити, то виходило до 200 доларів квадрат», — каже Даниїл Стажко.

Вартість квадратного метра новобудови в столиці — близько 55 тисяч гривень. Та Київ дуже відрізняється від всіх інших міст різким поділом на певні райони.

«Якщо ми кажемо медіанна ціна по Києву в цілому 4,7 млн за квартиру, то в Печерському, якщо ми конкретно подивимося, це 11,7 млн», — каже керівниця з розвитку продажів нерухомості Оксана Остапчук.

ДНІПРО

Дніпро — найбільше прифронтове місто. Тут дуже великий наплив переселенців, які ще й перевозять сюди бізнес. Це диктує свою специфіку попиту.

«Найбільше користується житло вже з ремонтом, і вторинне, і первинне в новобудовах, але з ремонтом більше, тому що люди вже хочуть зайти і жити, і мало купують вже після будівельників, де треба робити ремонт, І не інвестують, замало інвестують», — каже заступниця директора Агенції нерухомості Анна Лисенко.

70-80% угод укладають за державними програмами, зокрема єВідновлення, розповідає Анна. Обирають квартири з укриттям або ж паркінгом в будинку. Геть мало купують в небезпечних районах, біля критичної інфраструктури.

Квартира, де дві окремі кімнати, новий ремонт, продається з меблями і технікою. Район центральний. З вікон гарний вид. Ціна цієї квартири 55 тисяч доларів. А до 2022 року вона коштувала б на 10-15% більше, каже рієлтор.

Ціни на вторинному ринку житла в Дніпрі такі:

  • Середня ціна 1к від 31 тис. доларів.

  • Середня ціна 2к від 40 тис. доларів.

  • Середня ціна 3к від 55 тис. доларів.

  • Середня вартість метра квадратного від забудовника — 45 тисяч гривень.

УЖГОРОД

Ужгород — столиця Закарпаття, куди релокувалося понад 200 підприємств, переїхали жити близько ста тисяч людей і де зараз одні з найвищих цін на житло в Україні.

«Вартість однокімнатної квартири до 10 років становить від 60 000, двокімнатної, в середньому, від 75-80 000. Якщо брати трикімнатний, то від 110-105 000 і трохи вище», — каже керівник Асоціації фахівців нерухомості України в Закарпатській області Роман Перегінець.

Рієлтор Роман показує двокімнатну квартиру в будинку зведеному менше ніж 10 років тому. Простора, світла, з ремонтом, меблями і побутовою технікою. Її вартість — 85 тисяч доларів.

У новобудах вартість квадратного метра залежить від поверху. Другий поверх — 1200, третій — 1150, четвертий — 1000 за квадратний метр.

Є тут ціни, як на столичному Печерську — таун-хауси, вартістю від 11 мільйонів гривень у центральній частині Ужгорода.

Зараз Ужгород розростається шаленими темпами. Сюди інвестують мільйони. Адже регіон — один із найбезпечніших.

Тут уже не затишні клубні будиночки, а справжні хмарочоси — за мірками Ужгорода, звісно. Тут сотні квартир, тисячі квадратних метрів житла. У цих ЖК будуть дитячі садочки і школи. Щоправда, приватні. А поки існуючі садки і класи переповнені, кажуть містяни. Школи переповнені, садочки переповнені. Особливо державні. І це не єдине, чим не задоволені люди.

«Тиск води гірший набагато. Немає парковок вільних», — кажуть містяни

Ці проблеми міський голова Ужгорода визнає. А от змусити забудовників зводити садки і школи неприватні — каже не може.

«З юридичної точки зору, ми не маємо повноважень впливати на забудовника. Будь ласка, побудуйте нам школу чи дитячий садок. У нас немає таких умов, міська рада не забезпечує», — каже міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

Утім колишній головний архітектор Ужгорода вважає, що місто може прописати ті умови, які вигідні громаді.

«Приклад — Кошиця. Задає міська управа задає, що на цій території буде побудовано там 18 багатоквартирних будинків по такому проекту. А я хочу більше — більше ні. Ви вкладаєте гроші, отримаєте вигоду, але по нашим правилам граємо», — каже архітектор Петро Сарваш.

Моє припущення, що в Ужгороді все ж таки будують забагато житла і цей ринок нагадує піраміду чи то пак фінансову бульку, яка лусне — частково підтвердив мер.

«Так, бо коли ми проходимо повз квартал, де експлуатується житло, там багато вікон, які не світяться, ми бачимо, що там ніхто не живе», — каже міський голова.

