Скільки коштує купити квартиру в Києві: ціни шокують
На вторинному ринку середня ціна за квадратний метр значно вища, ніж на первинному.
На первинному ринку в Києві середня вартість квадратного метра у новобудовах становить 1311 доларів — близько 54,2 тисячі гривень.
Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів експерт з нерухомості, рієлтор Олександр Бойко.
За його словами, ціни суттєво варіюються залежно від класу житла:
Економ-клас: $980 за кв.м
Комфорт-клас: $1120 за кв.м
Бізнес-клас: $1740 за кв.м
Преміум-сегмент: $3220 за кв.м
Якщо говорити про конкретні квартири в середньому сегменті, то за даними ЛУН:
Однокімнатна квартира в середньому коштує $66 500 (зростання на 2% за останні пів року)
Двокімнатна — $105 000 (зростання на 5%)
Трикімнатна — $150 000 (ціна стабільна останні пів року)
На вторинному ринку середня ціна за квадратний метр становить $1622, що значно вище, ніж на первинному. Це пов’язано з готовністю житла та сформованою інфраструктурою, пояснює рієлтор.
