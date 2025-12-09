Скільки коштує купити квартиру в Києві: ціни шокують

Скільки коштує купити квартиру в Києві / © ТСН

На первинному ринку в Києві середня вартість квадратного метра у новобудовах становить 1311 доларів — близько 54,2 тисячі гривень.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів експерт з нерухомості, рієлтор Олександр Бойко.

За його словами, ціни суттєво варіюються залежно від класу житла:

Економ-клас: $980 за кв.м

Комфорт-клас: $1120 за кв.м

Бізнес-клас: $1740 за кв.м

Преміум-сегмент: $3220 за кв.м

Якщо говорити про конкретні квартири в середньому сегменті, то за даними ЛУН:

Однокімнатна квартира в середньому коштує $66 500 (зростання на 2% за останні пів року)

Двокімнатна — $105 000 (зростання на 5%)

Трикімнатна — $150 000 (ціна стабільна останні пів року)

На вторинному ринку середня ціна за квадратний метр становить $1622, що значно вище, ніж на первинному. Це пов’язано з готовністю житла та сформованою інфраструктурою, пояснює рієлтор.

