Ексклюзив ТСН
238
1 хв

Скільки коштує купити квартиру в Києві: ціни шокують

На вторинному ринку середня ціна за квадратний метр значно вища, ніж на первинному.

Карина Бондаренко
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Скільки коштує купити квартиру в Києві

Скільки коштує купити квартиру в Києві / © ТСН

На первинному ринку в Києві середня вартість квадратного метра у новобудовах становить 1311 доларів — близько 54,2 тисячі гривень.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів експерт з нерухомості, рієлтор Олександр Бойко.

За його словами, ціни суттєво варіюються залежно від класу житла:

  • Економ-клас: $980 за кв.м

  • Комфорт-клас: $1120 за кв.м

  • Бізнес-клас: $1740 за кв.м

  • Преміум-сегмент: $3220 за кв.м

Якщо говорити про конкретні квартири в середньому сегменті, то за даними ЛУН:

  • Однокімнатна квартира в середньому коштує $66 500 (зростання на 2% за останні пів року)

  • Двокімнатна — $105 000 (зростання на 5%)

  • Трикімнатна — $150 000 (ціна стабільна останні пів року)

На вторинному ринку середня ціна за квадратний метр становить $1622, що значно вище, ніж на первинному. Це пов’язано з готовністю житла та сформованою інфраструктурою, пояснює рієлтор.

