Скільки коштує купити власну квартиру з ремонтом в Україні: ціни в Києві, Дніпрі, Одесі і Львові (фото)

Квартира / © pixabay.com

Реклама

Ринок нерухомості в Україні трансформувався під час війни. За словами експертів, попит на квартири з готовим ремонтом, особливо у новобудовах, значно зріс. Якщо раніше покупці хотіли заощадити та робити оздоблення власноруч, то зараз житло формату «заїжджай і живи» стало трендом.

Основні причини — здорожчання будівельних матеріалів, дефіцит кваліфікованих майстрів та небажання витрачати місяці на ремонт. Втім, така зручність обходиться покупцям у копійочку навіть під час війни.

ТСН.ua проаналізував оголошення на сайтах з пошуку нерухомості і з’ясував, скільки коштує однокімнатна квартира в «свіжому» будинку з ремонтом, меблями та технікою у найбільших містах України.

Реклама

Скільки коштує однокімнатна квартира в новобудові в Україні (вартість в доларах) / Дані lun.ua

Київ

У Києві попит на готове житло високий і ціни відповідні. У бюджетному сегменті однокімнатні квартири площею 30–40 м² у спальних районах в новобудовах з базовим сучасним ремонтом та необхідною для життя технікою коштують від 52 000 — 60 000 доларів.

Квартира в Києві / dim.ria

У популярних ЖК комфорт-сегменту неподалік метро або у центральних районах вартість значно вища. За квартиру з дизайнерським ремонтом та преміальною технікою доведеться віддати від 92 000 доларів.

Загалом середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва становить близько 1 322 доларів.

Квартира в Києві / dim.ria

Львів

Львів залишається одним із найдорожчих міст України через безпековий фактор під час війни та велику кількість релокованого бізнесу.

Реклама

У районах на кшталт Сихова або Шевченківського, які далі від центру, однокімнатну квартиру «під ключ» в бюджетному сегменті можна знайти від 75 000 доларів. Це житло у житлових комплексах, що вже введені в експлуатацію.

Квартира у Львові / dim.ria

Житло комфорт-сегменту у Франківському чи Галицькому районах з якісними меблями та видом на місто обійдеться від 95 000 доларів за однокімнатну квартиру.

Середня ціна квадратного метра у новобудовах Львова становить понад 1 500 доларів, що є одним із найвищих показників в Україні.

Дніпро

Ринок нерухомості Дніпра стабільний, попри близькість до фронту. Тут зберігається попит на купівлю житла, особливо з ремонтом у бюджетних новобудовах.

Реклама

На лівому березі, у віддалених частинах правого або маленька однокімнатна квартира з косметичним ремонтом та мінімальним набором меблів коштуватиме від 30 000 доларів.

Квартира в Дніпрі / dim.ria

У нових бюджетних ЖК за житло з повним комплектуванням (включно з кондиціонерами, посудомийками та стильним інтер’єром) просять від 60 000 доларів.

Середня ціна квадратного метра у новобудовах Дніпра становить приблизно 1 067 доларів.

Квартира в Дніпрі / dim.ria

Одеса

В Одесі попит зберігається на безпечні райони із розвиненою інфраструктурою. У бюджетному сегменті компактну однокімнатну квартиру з ремонтом можна придбати від 30 000 доларів.

Реклама

Квартира в Одесі / dim.ria

В «Аркадії» або на «Великому Фонтані» ціни на житло комфорт-сегменту формату «заїжджай і живи» починаються від 60 000 доларів — залежно від близькості до моря та якості наповнення квартири.

Середня ціна квадратного метра у новобудовах Одеси становить близько 1 360 доларів.

Квартира в Одесі / dim.ria

Що треба знати, купуючи готову квартиру

Купуючи квартиру з ремонтом, експерти з нерухомості завжди радять звертати увагу не лише на візуальну складову, а й на якість прихованих комунікацій. Зокрема електрику та сантехніку.

Адже повністю переробляти готову квартиру вийде дорожче, ніж купувати «голі стіни» і робити ремонт після забудовника.