495
1 хв

Скільки коштує оренда квартири в Києві: рієлтор розповів

Рієлтор розповів, скільки коштує оренда житла та що буде з цінами.

Карина Бондаренко
Скільки коштує оренда квартири в Києві

Скільки коштує оренда квартири в Києві

Щодо оренди в Києві ми бачимо цікаву динаміку. Після піку 2024 року, коли однокімнатні квартири подорожчали на 23%, а двокімнатні аж на 50%, у грудні 2025 року спостерігається невелика корекція.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів експерт з нерухомості, рієлтор Олександр Бойко.

За його словами, середні ціни оренди зараз становлять:

  • Однокімнатна квартира: 16 000-17 000 грн (зниження на 16% за півроку)

  • Двокімнатна квартира: 23 000 грн (зниження на 21%)

  • Трикімнатна квартира: 40 000 грн (зниження на 14%)

Важливо зазначити, що найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Києві становить 12 000 грн, але це стосується квартир без ремонту або в віддалених районах.



495
