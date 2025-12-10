- Дата публікації
Скільки коштує оренда квартири в Києві: рієлтор розповів
Рієлтор розповів, скільки коштує оренда житла та що буде з цінами.
Щодо оренди в Києві ми бачимо цікаву динаміку. Після піку 2024 року, коли однокімнатні квартири подорожчали на 23%, а двокімнатні аж на 50%, у грудні 2025 року спостерігається невелика корекція.
Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів експерт з нерухомості, рієлтор Олександр Бойко.
За його словами, середні ціни оренди зараз становлять:
Однокімнатна квартира: 16 000-17 000 грн (зниження на 16% за півроку)
Двокімнатна квартира: 23 000 грн (зниження на 21%)
Трикімнатна квартира: 40 000 грн (зниження на 14%)
Важливо зазначити, що найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Києві становить 12 000 грн, але це стосується квартир без ремонту або в віддалених районах.
