Скільки коштує приготувати борщ: які ціни у Києві, Дніпрі та Рівному
Ціни на борщовий набір в Україні залишаються нижчими за торішні, але аналітики попереджають про здорожчання. Порівняння цін на ринках Києва, Дніпра та Рівного.
Ціни лізуть угору, а борщовий набір дешевшає. Принаймні так стверджують аналітики аграрного ринку. За їхніми даними, вартість овочів для борщу цієї весни залишається навіть нижчою, ніж торік.
Тож скільки тепер коштує приготувати традиційну страву? І яких висот сягнуть ціни, коли торішні запаси реалізують? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук вирушила на столичні ринки та в магазини, щоби підрахувати вартість українського борщу.
Борщовий феномен: смакують усі, рахують одиниці
Борщ — це страва, яку кожен готує по-своєму. Феномен українського борщу полягає в тому, що коли навколо все дорожчає, він може дешевшати. Хоча на ринках можна зустріти й сюрпризи: молода українська картопля вже стартує від 350 гривень за кілограм.
Київ: ринок проти супермаркету — яка вартість борщового набору
На столичних ринках вибір чималий, але цінників часто немає — їх треба перепитувати.
Ціни на київському ринку:
Морква (домашня): 50 грн/кг
Картопля: 35–50 грн/кг
Капуста: від 50 грн/кг
Буряк: близько 35 грн/кг
Цибуля: 35 грн/кг
Продавці пояснюють: ціни навесні трішки пішли вгору через витрати на паливо, обігрівання сховищ та роботу генераторів.
«Перезимували, а вже теж пішло ціни вгору. Так само на паливо, на обігрівання, генератори, тому через це ціна почала зростати», — каже продавчиня Катерина Корсунова.
Проте в супермаркетах можна суттєво зекономити: наприклад, цибуля там коштує від 8 грн за кілограм.
Вартість борщового набору у Дніпрі та Рівному
Ціни на овочі в регіонах приємно дивують порівняно зі столицею.
Дніпро: тут овочі на 10–15 гривень дешевші. «На овочі ціни такі самі, як і взимку. Не дорожчає ні грамочки», — зазначають продавці.
Картопля, морква, буряк, цибуля: по 25 грн/кг
Капуста: 20 грн/кг
У Рівному ціни ще нижчі, оскільки запасів у селян дуже багато.
Картопля та капуста: 15 грн/кг
Морква, буряк, цибуля: 20 грн/кг
«От капусту зараз в селі люди не мають де подіти. Її вивозять, віддають худобі, тому що вона не ціниться. Дорожче її привезти на ринок, ніж вдома сусіду віддати, щоб корова з’їла», — розповідає продавчиня Людмила.
Підсумковий чек: каструля борщу за 205 гривень
За даними Мінфіну, за останні 5 років вартість каструлі борщу з м’ясом в Україні зросла вдвічі: від 67 грн 2021-го до 166 грн 2025-го.
2026 року інгредієнти на трилітрову каструлю (магазинні ціни Києва) стануть у:
Свинячі ребра (400 г): 96 грн
Томатна паста (150 г): 45 грн
Сметана (150 г): 30 грн
Капуста (500 г): 4,5 грн
Буряк (200 г): 5 грн
Картопля (300 г): 8 грн
Морква (200 г): 5 грн
Цибуля (150 г): 1 грн
Часник, зелень: 11 грн РАЗОМ: 205 грн
Прогноз аналітиків
Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, попереджає: ціна буде поступово збільшуватися.
Основні чинники — вартість нафти та газу, що впливають на логістику, добрива та посівну. Вже від наступного місяця овочі борщового набору можуть додати в ціні 10–15% через скорочення якісних запасів у сховищах.
