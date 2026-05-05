Скільки коштує приготувати борщ: які ціни у Києві, Дніпрі та Рівному

Журналісти підрахували вартість борщу

Реклама

Ціни лізуть угору, а борщовий набір дешевшає. Принаймні так стверджують аналітики аграрного ринку. За їхніми даними, вартість овочів для борщу цієї весни залишається навіть нижчою, ніж торік.

Тож скільки тепер коштує приготувати традиційну страву? І яких висот сягнуть ціни, коли торішні запаси реалізують? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук вирушила на столичні ринки та в магазини, щоби підрахувати вартість українського борщу.

Борщовий феномен: смакують усі, рахують одиниці

Борщ — це страва, яку кожен готує по-своєму. Феномен українського борщу полягає в тому, що коли навколо все дорожчає, він може дешевшати. Хоча на ринках можна зустріти й сюрпризи: молода українська картопля вже стартує від 350 гривень за кілограм.

Реклама

Київ: ринок проти супермаркету — яка вартість борщового набору

На столичних ринках вибір чималий, але цінників часто немає — їх треба перепитувати.

Ціни на київському ринку:

Морква (домашня): 50 грн/кг

Картопля: 35–50 грн/кг

Капуста: від 50 грн/кг

Буряк: близько 35 грн/кг

Цибуля: 35 грн/кг

Продавці пояснюють: ціни навесні трішки пішли вгору через витрати на паливо, обігрівання сховищ та роботу генераторів.

«Перезимували, а вже теж пішло ціни вгору. Так само на паливо, на обігрівання, генератори, тому через це ціна почала зростати», — каже продавчиня Катерина Корсунова.

Реклама

Проте в супермаркетах можна суттєво зекономити: наприклад, цибуля там коштує від 8 грн за кілограм.

Вартість борщового набору у Дніпрі та Рівному

Ціни на овочі в регіонах приємно дивують порівняно зі столицею.

Дніпро: тут овочі на 10–15 гривень дешевші. «На овочі ціни такі самі, як і взимку. Не дорожчає ні грамочки», — зазначають продавці.

Картопля, морква, буряк, цибуля: по 25 грн/кг

Капуста: 20 грн/кг

У Рівному ціни ще нижчі, оскільки запасів у селян дуже багато.

Реклама

Картопля та капуста: 15 грн/кг

Морква, буряк, цибуля: 20 грн/кг

«От капусту зараз в селі люди не мають де подіти. Її вивозять, віддають худобі, тому що вона не ціниться. Дорожче її привезти на ринок, ніж вдома сусіду віддати, щоб корова з’їла», — розповідає продавчиня Людмила.

Підсумковий чек: каструля борщу за 205 гривень

За даними Мінфіну, за останні 5 років вартість каструлі борщу з м’ясом в Україні зросла вдвічі: від 67 грн 2021-го до 166 грн 2025-го.

2026 року інгредієнти на трилітрову каструлю (магазинні ціни Києва) стануть у:

Свинячі ребра (400 г): 96 грн

Томатна паста (150 г): 45 грн

Сметана (150 г): 30 грн

Капуста (500 г): 4,5 грн

Буряк (200 г): 5 грн

Картопля (300 г): 8 грн

Морква (200 г): 5 грн

Цибуля (150 г): 1 грн

Часник, зелень: 11 грн РАЗОМ: 205 грн

Прогноз аналітиків

Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, попереджає: ціна буде поступово збільшуватися.

Реклама

Основні чинники — вартість нафти та газу, що впливають на логістику, добрива та посівну. Вже від наступного місяця овочі борщового набору можуть додати в ціні 10–15% через скорочення якісних запасів у сховищах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РЕКОРДНИЙ удар ЗСУ! ТРАГЕДІЯ на Полтавщині: загинули рятувальники! ЦІНА БОРЩУ | ТСН 14:00 5 травня

Новини партнерів