Скільки коштує приготувати борщ: та чому ціни в Києві, Дніпрі та Рівному відрізняються

Борщ

Поки загальна інфляція тисне на кишені українців, головна страва країни демонструє дивовижну стійкість. Аналітики стверджують: борщовий набір цієї весни подекуди навіть дешевший, ніж торік. Проте різниця в цінах між регіонами та торговими точками вражає.

Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук пройшлася ринками та супермаркетами, аби вирахувати реальну вартість українського борщу.

Де приготувати борщ коштує дешевше

Ціни на овочі нагадують кардіограму. Якщо у столиці за кілограм моркви чи капусти просять 50 гривень, то в регіонах ситуація значно приємніша для покупця.

Овоч (за 1 кг) Київ (Ринок) Дніпро (Ринок) Рівне (Ринок) Супермаркет Картопля 35-50 грн 25 грн 15 грн 27 грн Капуста 50 грн 20 грн 15 грн 9 грн Морква 50 грн 25 грн 20 грн 26 грн Буряк 35 грн 25 грн 20 грн 25 грн Цибуля 35 грн 25 грн 20 грн 8 грн

У Рівному надлишок врожаю минулого року призвів до того, що капусту стає вигідніше віддати сусіду для корови, ніж везти на ринок. Проте «старі» запаси вже підтискає перша молода городина: українська молода картопля на опті стартує від 350 грн/кг, а огірок — від 500 грн/кг.

Вартість каструлі борщу

За останні 5 років вартість борщу з м’ясом зросла майже втричі. Якщо у 2021 році трилітрову каструлю можна було зварити за 67 гривень, то сьогодні сума перевалила за другу сотню.

Склад нашого борщу за «середнім» чеком супермаркету:

Свинячі ребра (400 г) — 96 грн

Томатна паста (150 г) — 45 грн

Сметана (150 г) — 30 грн

Овочі, зелень, часник — 34 грн

РАЗОМ: 205 грн

Чому ціни підуть вгору?

Радіти відносній дешевизні «старих» овочів залишилося недовго. Аналітик Максим Гопка попереджає: якісні запаси у сховищах вичерпуються.

Максим Гопка, аналітик УКАБ: «Ми зайшли в період, коли ключову роль грають витрати на енергоносії. Газ — це добрива, нафта — це паливо для посівної. Ніхто в збиток продавати не буде, тому вже з наступного місяця ціни на овочі можуть додати ще 10-15%».

Попри прогнози, українці запевняють: борщ на столі буде за будь-якої ціни. Адже, як кажуть господині на ринку: «Борщик, сальце та часничок — це те, що тримає наш дух».

