Скільки коштує ремонт Хрещатику: в мерії назвали суму та розповіли, що там з’явиться

На Хрещатику виконують поточний ремонт дорожнього покриття окремими ділянками

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На Хрещатику у Києві триває поточний ремонт дорожнього покриття, про це нещодавно повідомляв ТСН.ua. У міській адміністрації пояснили причину проведення ремонтних робіт та назвали їх вартість.

20 років без ремонту та тріщини

У комунальній корпорації «Київавтодор» розповідають, що останній капітальний ремонт дорожнього покриття на Хрещатику виконувався у 2005 році.

«За час експлуатації, враховуючи значні щоденні навантаження, на дорожньому покритті виникла низка недоліків у вигляді сітки тріщин, дрібних просадок та пошкоджень верхнього шару асфальтобетонного покриття. За результатами щорічних комісійних обстежень технічного стану вулично-дорожньої мережі визначено, що вулиця Хрещатик потребує проведення капітального ремонту», — повідомляють ТСН.ua у КК «Київавтодор».

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Мрії про капітальний ремонт Хрещатику

До речі, капітальний ремонт Хрещатику планували декілька років, але він так і не став реальністю, бо його орієнтовна вартість сягала до 800 мільйонів гривень і мала б тривати рік. В останнє про такі плани говорили у січня 2022 року, але їх відмінила війна.

Зараз про такі шалені витрати вже не йдеться. Але дорожнє покриття на Хрещатику потребує порятунку, от його і рятують поточним ремонтом, тобто «латанням» асфальту.

«Для приведення дорожнього покриття вищезазначеної вулиці до належного технічного стану та забезпечення безпеки дорожнього руху, на вулиці Хрещатик проводиться поточний ремонт дорожнього покриття окремими ділянками», — повідомляють у «Київавтодорі».

Муки в корках на тиждень

Там додають, що на Хрещатику в напрямку руху від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка буде виконано роботи з ремонту верхнього шару окремими ділянками.

«В ніч з 22 на 23 квітня попередньо знято дорожньою фрезою верхній шар асфальтобетонного покриття, а 23, 24 та 26 квітня — за сприятливих погодних умов заплановано асфальтування. Для збереження руху транспорту дорожники виконують роботи з почерговим тимчасовим обмеженням руху», — повідомляють у комунальній корпорації.

До речі, автомобілісти можуть з полегшенням видихнути, бо у напрямку руху Хрещатиком від бульвару Тараса Шевченка до Європейської площі ремонтні роботи вже завершено.

А що по фінансах?

Ми поцікавилися фінансовою стороною питання, а саме скільки коштів буде потрачено на цей поточний ремонт.

У «Київавтодорі» запевняють, що роботи виконуються відповідно до плану поточного ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, затвердженого наказом Департаменту транспортної інфраструктури КМДА від 03.02.2025 №Н-23.

«Планом передбачено проведення ремонту орієнтовним обсягом 4000 квадратних метрів та орієнтовною вартістю 3,5 мільйона гривень», — зазначають у комунальній корпорації.

Там запевняють, що для поточного ремонту вулиці з таким обсягом та видами робіт — це не велика сума.

Пішохідний перехід на Хрещатику

Крім того, у «Київавтодорі» підтверджують плани з влаштування безбар’єрного перехрестя на перетині вулиці Прорізної та вулиці Хрещатик у поточному році. Зокрема, для зручності пішоходів у планах облаштування додаткового наземного пішохідного переходу через вулицю Хрещатик.

Нагадаємо, на думку Дмитра Беспалова, експерта з транспортного планування, облаштування наземного пішохідного переходу на Хрещатику доцільно робити саме у рамках капітального ремонту чи реконструкції, а не в рамках поточного ремонту.

«Появу такого наземного переходу на Хрещатику слід запланувати у проєктній документації у рамках капітального ремонту або ж реконструкції вулиці. Там потрібно передбачити достатню кількість дощоприймачів та якісне освітлення наземного пішохідного переходу», — розповідав ТСН.ua Дмитро Беспалов.

Дата публікації 09:22, 25.09.24 Кількість переглядів 30 Хрещатик знищено! І до чого тут влада СРСР? - Історія на часі з Артуром Бабенком