"Скільки коштує ваш лук": військова-екснадепка Чорновол розповіла, який одяг носить на фронті

Тетяна Чорновол

Військова та колишня депутатка України Тетяна Чорновол відверто розповіла, який одяг носить на війні.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Військова розповіла, що сорочку-убакс вона купила на «секонді» після оборони Києва. Вона зазначила, щоб мати гарний вигляд, вона переробляє речі.

«Оце мені, наприклад, сорочку вишили, вишиванка для захисника. Але я її порізала, через що вони були глибоко ображені. Я її сумістила своїм найулюбленішим убаксом. Тепер це моя улюблена зараз сорочка, я її одягла, бо я її найбільше люблю. Після цього ще багато чого переробляла: у мене багато бойових сорочок з вишивкою, з моєю вишивкою», — зізналась військова.

Тетяна Чорновол зазначила, що у розбитій хаті знайшла дублянку і пошила з неї жилетку. Щодо ціни, то вона зазначила, що убакс коштував 250 грн.

«Штани дорогі — 2,5-3 тисячі, куплені у воєнторзі», — сказала військова.

Нагадаємо, після вбивства нардепа Андрія Парубія у вересні ЦВК визнала обраною народною депутаткою України Тетяну Чорновол. Однак вона служить у війську і відмовилася перейти на роботу до парламенту.