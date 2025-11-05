- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 1 хв
"Скільки коштує ваш лук": військова-екснадепка Чорновол розповіла, який одяг носить на фронті
Військова розповіла, як самостійно перешиває для себе одяг.
Військова та колишня депутатка України Тетяна Чорновол відверто розповіла, який одяг носить на війні.
Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.
Військова розповіла, що сорочку-убакс вона купила на «секонді» після оборони Києва. Вона зазначила, щоб мати гарний вигляд, вона переробляє речі.
«Оце мені, наприклад, сорочку вишили, вишиванка для захисника. Але я її порізала, через що вони були глибоко ображені. Я її сумістила своїм найулюбленішим убаксом. Тепер це моя улюблена зараз сорочка, я її одягла, бо я її найбільше люблю. Після цього ще багато чого переробляла: у мене багато бойових сорочок з вишивкою, з моєю вишивкою», — зізналась військова.
Тетяна Чорновол зазначила, що у розбитій хаті знайшла дублянку і пошила з неї жилетку. Щодо ціни, то вона зазначила, що убакс коштував 250 грн.
«Штани дорогі — 2,5-3 тисячі, куплені у воєнторзі», — сказала військова.
Більше відео дивіться за посиланням.
Нагадаємо, після вбивства нардепа Андрія Парубія у вересні ЦВК визнала обраною народною депутаткою України Тетяну Чорновол. Однак вона служить у війську і відмовилася перейти на роботу до парламенту.