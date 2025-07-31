Скільки коштує відпочити у Львові: ціни у готелях, хостелах, ресторанах та музеях

Львів / © pixabay.com

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Львів із своєю вражаючою архітектурою та цікавою історією ідеально підійде для кількаденної відпустки чи відпочинку на вихідних.

У Львові можна просто гуляти старими історичними вуличками, відвідати красиві парки, сходити до музеїв. А ще — це ідеальне місце для гастрономічного відпочинку. У цьому місті є безліч затишних ресторанчиків, кафе чи пабів. Тут можна спробувати страви із української чи європейської кухонь.

А скільки ж коштує відпочити у Львові — у матеріалі ТСН.ua.

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Скільки коштує доїхати до Львова

З Києва до Львова можна доїхати автобусом або поїздом. Вартість квитка на автобус починається від 700 грн і до 1300. Тут все залежить від перевізника та часу, коли ви вирушаєте. Подорож з Києва до Львова, залежно від перевізника, триватиме 7-10 годин.

Якщо ви обрали доїзд поїздом, то тут є дуже економний варіант — всього за 168 грн, проте це лише сидяче місце і час у дорозі 7 год. 19 хв. Схожий варіант є у плацкарті — лише 147 грн за місце. Подорож з Києва до Львова у купе коштуватиме від 248 грн і більше, у «люксі» — від 1060 грн. Потяг «Інтерсіті» у 2 класі — майже 600 грн, а у першому — приблизно 1000 грн.

Бюджетний варіант доїзду з Києва до Львова

З Дніпра до Львова вартість доїзду автобусом стартує від 1500 грн і до 2000 грн. У дорозі доведеться провести 16-17 годин. Щодо залізниці, то тут квиток варто придбати заздалегідь, адже дуже часто буває, що їх просто нема. Щодо цін, то тут теж є дуже бюджетні варіанти. Наприклад, плацкарт з Дніпра до Львова може коштувати від 260 грн, купе — від 407 грн.

Де зупинитися у Львові?

Оскільки у Львові добре розвинена туристична галузь, то тут можна по-бюджетному зупинитись у хостелі, орендувати апартаменти, щоб повноцінно відчути себе львів’янином чи за бажанням поселитись у готелі.

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Хостел у Львові: скільки коштує

Що ж до цін, то станом на липень 2025 року орендувати ліжко-місце у хостелі в центрі Львова коштуватиме від 200 грн за особу. Проте зверніть увагу, що це буде саме одне місце в загальних номерах. Там може бути і до 12 ліжок-місць. Залежно від ваших потреб, можна обрати місце у жіночих номерах. Перевагою такого житла є його вартість і воно підійде тим, хто справді планує весь день гуляти містом.

Хостел у Львові, де ліжко-місце коштує приблизно 200 грн / © booking.com

Окремий номер у хостелі з власною ванною кімнатою буде коштувати від 1000 грн, якщо це до 2 км від центру. У центрі Львова — від 1300 грн за добу.

Апартаменти: ціна у Львові

Якщо ви хочете відчути, що таке по-справжньому жити у Львові, то можна орендувати квартиру. Вартість таких апартаментів — від 800 грн за добу. Більшість таких квартир здають саме у центрі Львова, що є великою перевагою, адже вам не потрібно буде нікуди їхати.

Найдорожчі апартаменти, які можна орендувати у серпні у Львові ТСН.ua знайшов за 13 500 грн за добу. Це — двокімнатна квартира у центрі міста з сучасним ремонтом та частково вінтажними меблями.

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Апартаменти у Львові за 13 500 грн / © booking.com

«Це помешкання (апартаменти) з кондиціонером складається зі спалень (2), вітальнi, повністю обладнаної кухні з холодильником і кавоваркою, а також ванних кімнат (2) з душем та безкоштовними туалетно-косметичними засобами. У цьому помешканні є постільна білизна та рушники», — йдеться в описі.

Апартаменти у Львові за 13 500 грн / © booking.com

Готелі: ціна у Львові

У Львові є безліч готелів, як у центрі міста, так і далеко на околицях. Саме місце їх розташування і впливатиме на ціну.

Найдешевший номер у готелі станом на зараз ми знайшли за 800 грн за добу. Щоправда, він зі спільною ванною кімнатою і далі від центру.

Номер стандарт у готелях в центрі міста коштує ж від 3 до 8 тис. грн за добу.

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Дорожчі номери «люкс» у готелях Львова коштують орієнтовно 15-20 тис. грн за ніч. Один із готелів у центрі міста пропонує навіть номер у «садо-мазо» тематиці. Коштуватиме він від 17 до 23 тис. грн за добу.

За ніч у президентському люксі пропонують заплатити 64 тис. грн. Щоправда, зараз тут знижки і номер можна орендувати за 48 тис. грн за ніч. Президентський люкс в готелі схожого типу коштує 50 тис. грн за ніч.

Розваги у Львові

У Львові можна самостійно гуляти центром міста, проте щоб дізнатись більше — варто вирушити на екскурсію. Вартість її від 100 до 1000 грн. Все залежить від типу екскурсії.

А ще у Львові є багато музеїв та галерей. В середньому квиток туди може коштувати 100-300 грн з особи. Зокрема у Львові можна відвідати такі музеї:

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Львівський історичний музей — вхідний квиток коштує 100 грн, пільговий — 50 грн.

Львівський історичний музей — має багато відділів по місту та навіть області. Вхідний квиток, наприклад до палацу Потоцьких, в якому розташований музей, коштує 200 грн.

Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) — це музей під відкритим небом, у якому зберігають приклади давньої архітектури із різних куточків України. Квиток коштує 150 грн

Шевченківський гай у Львові / © pixabay.com

До повномасштабної війни у Львові можна було піднятись на оглядовий майданчик на Високому замку, проте зараз вхід туди закритий.

Проте у цьому місті є красиві парки, куди варто сходити, зокрема:

Парк ім. Івана Франка, який вважається одним із найстаріших парків України. Він розташований поблизу Львівського національного університету ім. Франка.

Стрийський парк — цей парк теж один із найстаріших та найгарніших у Львові. Розташований він поблизу центру міста на вулиці Стрийській.

Парк «Знесіння» — найбільший парк Львова. Він унікальний своїм ландшафтом, а ще на його території є невеличке озеро, гора Лева та Шевченківський гай.

Стрийський парк у Львові / © flickr.com/Olga Chobit

Також Львів ідеально підійде для гастрономічного відпочинку. Тут є безліч затишних ресторанів, кафе та пабів. Ціни у закладах Львова різні. Наприклад, сніданок у центральній частині міста може коштувати від 150 грн і вище. Комплексний обід — від 250 грн за особу.

У Львові є багато цікавих і зовсім нетуристичних місць, куди зазвичай ходять лише місцеві. Саме там можна смачно та недорого поїсти.

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Поблизу Львова є багато історичних локацій, куди теж варто з’їздити. А тому, якщо у вас є час, то можна вирушити на одноденну екскурсію. Вартість таких у туристичних компаній різна. Ціни в середньому стартують від 600 грн за особу.

Транспорт

Вартість проїзду в громадському транспорті Львова становить 20-25 грн. Тут курсують маршрутки, тролейбуси та трамваї. У транспорті можна розрахуватися банківською карткою або ж готівкою.

У місті є різні служби таксі. Всередньому вартість поїздки від 150-200 грн і вище.

Трамвай у Львові / © pixabay.com

Вартість відпочинку

Якщо підрахувати, то приблизний бюджет на день у Львові, то:

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Економний відпочинок обійдеться від 800 грн за день. Це якщо орендувати бюджетне місце у хостелі, харчуватися у недорогих закладах або ж вдома, а платні розваги замінити прогулянкою міста.

Середні відпочинок — 1500-3500 грн на день, якщо орендувати квартиру або ж недорогий номер у готелі, харчуватися у недорогих ресторанах чи кафе. Також у цю суму можна включити і відвідування музеїв.

Комфортний або люксовий відпочинок — від 6000 тис. грн на добу і вище.

Львів / © pixabay.com

У Львові також можна купити Lviv City Card. Ця картка дозволить вам економити під час екскурсій, зокрема вхід у велику кількість музеїв стає безкоштовним, ви лише валідуватимете свою картку. Крім того, вона передбачає знижки 10-20% у деяких закладах міста. Якщо ви плануєте весь день активно гуляти по Львову, то таким чином можна зекономити.

Її вартість:

24 години — 490 грн

48 годин — 590 грн.

72 години — 690 грн.