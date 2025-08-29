Скільки коштує зібрати дитину до школи і як отримати 5000 грн від держави: пояснення

В Україні вже скоро стартує новий навчальний рік / © Unsplash

Майже 100 тисяч батьків першокласників звернулися по державну допомогу лише за тиждень. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Напередодні запрацювала нова ініціатива уряду: 5 тисяч гривень на збори першокласників. Допомогу від держави батьки або ж опікуни дітей, які цьогоріч до школи йдуть уперше, зможуть витратити на шкільне приладдя, одяг та взуття — у визначених магазинах. Із отриманих 92 тисяч заяв, звітують урядники, не погодили лише півтори. Відмовляють тим, хто проживає за кордоном або ж на тимчасово окупованих територіях. Також гроші нараховують тільки тим сім’ям, чия дитина навчатиметься офлайн, тобто, ходитиме до школи.

Як готуються школярі до нового навчального року

ТСН традиційно цієї пори разом із батьками школярів рахує, в яку ж суму обійдеться канцелярія, рюкзак, форма — усі покупки до навчального року. Але цьогоріч досвідчені батьки почали збирати дітей до школи ще від початку липня. А це на місяць раніше, ніж у попередні роки. Все, щоб заощадити. То до яких лайфгаків вдаються і скільки треба викласти, щоб зібрати школяра цьогоріч?

Єва готується йти вже у 7 клас. Шкільну канцелярію купують із мамою та молодшим братом Давидом.

Адміністраторка магазину пояснює: буває, що асортимент не встигають поповнювати. Товар тільки виклали, а полиці знову порожні. Особливо перед школою.

Щоб додатково заощадити — дещо з потрібного у школу, мама Єви заздалегідь замовила в китайському інтернет-магазині. Рюкзак обійшовся у 500 гривень, пенал — у 110 грн.

Одяг — а це спіднє, шкарпетки, кофтинка, штани, бомбер, спідниця та блуза — теж їдуть до Ірпеня з Китаю.

За курсом це — дві з половиною тисячі гривень. Усього на збори Єви до школи — сім’я відклала 3500 грн. Всього на шкільні закупи сім’я з Ірпеня витратила 3 576 гривень.

Артем разом із татом вже несуть коробки із канцелярією до школи. Шкільне приладдя Назарій, як голова батьківського комітету, усе замовив в інтернеті одразу для всього класу. Каже, заощадив третину. Вийшло по 493 гривні 50 копійок на дитину. Все — українського виробництва.

Основна стаття витрат для Артема — це рюкзак, який коштує 4500-5000 грн. Окрім ранця, у комплекті ще багаторазова пляшка для води і ланчбокс. Також пенал та сумка для змінного взуття. Все в одному стилі. І, на щастя, полегшено видихає батько Артема — це подарунок сину від хрещених. А отже — економія сімейного бюджету, який під шкільні витрати планували заздалегідь.

Що відомо про державну програму підтримки для першокласників

Для таких першокласників, як Артем, — держава впровадила програму підтримки. А саме — гроші на канцелярське приладдя, одяг і взуття у визначених магазинах. Подати заявку можна офлайн у Пенсійному фонді або онлайн у «Дії». Далі — 5 тисяч гривень зарахують на віртуальну картку.

«Це з урахуванням середньої вартості, яку було прораховано для необхідності складання саме оцього шкільного першого класу», — каже міністр соцполітики Денис Улютін.



Якщо ж сповіщення з «Дії» вам не надійшло, як-от батьку Артема. Міністр закликає не панікувати. На початку роботи ще можуть бути технічні затримки. Половину цієї суми батьки Артема планують витратити на штани, туфлі та спортивний костюм. Ці покупки відклали на кінець серпня.

Скільки коштує зібрати дитину до школи

Маркетинг-директорка найбільшого українського маркетплейсу пояснює: на торгових платформах — продавці з усіх регіонів країни. Через що однаковий товар може коштувати по-різному.

«Є рюкзаки, які стартують від 250 гривень. Чи класний це ергономічний рюкзак — велике питання. Чи можна в цьому рюкзаку носити книжки і зошити? Вочевидь, так», — каже маркетинг-директорка українського маркетплейсу Юлія Новиченко.

Каже, за рік товари до школи в середньому здорожчали на 10%.

«Базовий набір десь 3,5-4 тисячі гривень. Це якщо потрібно купувати взуття, одяг. Якщо потрібно оновити рюкзак, шкільне приладдя, вишиваночку за розміром, це може бути десь 2,5 тисячі гривень», — каже Юлія Новиченко.

Усього до школи цьогоріч підуть понад 240 тисяч першачків. А це практично на 40 тисяч менше, ніж того року.

