Скільки людей втратила Україна через війну Росії: демограф ошелешив цифрою

Скільки людей втратила Україна через війну

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Через війну Росії проти України наша держава могла втратити орієнтовно 8 мільйонів людей.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

«За нашими оцінками, на початок 2025 року чисельність населення України у кордонах 1991 року становила 34 мільйони осіб, а демографічні втрати склали приблизно 8 мільйонів. Якщо ж брати лише підконтрольну Україні територію, то за моїми оцінками, чисельність українців становить 29 мільйонів, а демографічні втрати склали 13 мільйонів», — сказав Олександр Гладун.

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Демограф зауважив, що жителі окупованих територій, які воюють проти України, теж несуть втрати.

«З українських громадян там були сформовані окремі Донецький та Луганський військові корпуси. Росіяни послали ці військові формування воювати проти ЗСУ. Так от, цих військових корпусів практично вже немає, вони знищені, а це теж втрати українців, як би ми не ставилися до них. До речі, велика частина українців з Криму теж була залучена до російської армії. Вони воюють і гинуть на фронті», — пояснив він.