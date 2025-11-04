Скільки мали б коштувати квитки на поїзди без держдотацій: Свириденко шокувала цифрою

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / © ТСН

Реклама

Цього року «Укрзалізницю» було дофінансовано із резервного фонду держбюджету на 13 млрд грн — це різниця між вартістю квитка у касі і його реальною собівартістю. Держава не може вчетверо підвищити вартість квитків на поїзди, тому дотує «Укрзалізницю».

Про це прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко сказала на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

Очільниця уряду пояснила, що внаслідок війни українська економіка зменшилася. Вантажні перевезення «Укрзалізницею» більше не фінансують пасажирські перевезення. Саме вантажні перевезення балансували компанію попередніми роками.

Реклама

«У цьому ж році із резервного фонду держбюджету „Укрзалізницю“ вже дофінансували на 13 мільярдів гривень. У наступному — це буде до 16 мільярдів. Ще 10 мільярдів гривень у наступному році „Укрзалізниця“ має знайти самостійно, зокрема, і скорочуючи видатки всередині компанії», — розповіла Свириденко.

«13 мільярдів, якими ми профінансували „УЗ“ цього року — це різниця між вартістю квитка у касі і його реальною собівартістю. Ми не можемо в чотири рази підвищити вартість квитків. Тому держава дотує «УЗ», — пояснила прем’єрка.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що 2025 року російські війська здійснили понад 800 атак на інфраструктуру «Укрзалізниці». Було зруйновано або пошкоджено 3000 об’єктів.

«Це додаткові послуги, щоб вирішити питання нестачі квитків. Збалансуванням системи вирівнюється попит та пропозиція», — пояснив Кулеба.

Реклама

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні готується до запуску спеціальна програма транспортної підтримки «УЗ-3000». Ця ініціатива «Укрзалізниці» передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км територією держави. Президент наголосив, що оскільки держава підтримує сферу пасажирських перевезень (через дотації), «УЗ» має дати відчутну відповідь суспільству, аби ці кошти «реально служили людям».