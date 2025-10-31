Скільки масованих атак ще може витримати Україна: експерт попередив

Експерт пояснив про наслідки російських атак / © ТСН.ua

Нардеп Олексій Кучеренко пояснив, що захист енергетичної інфраструктури залежить від ППО.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

«Тут усе на 90% залежить від ППО — пропустять чи не пропустять. Має бути достатня кількість ракет і засобів для збиття, надійний антидроновий захист. В умовах війни чогось вимагати від енергетиків немає сенсу. Вони свою справу зроблять, бо вміють ремонтувати, замінювати обладнання. А зупинити ракету, яка летить на їхній об’єкт, вони не можуть, відповідно якщо її не зіб’ють — буде погано. До речі, вона може влучити в машинну залу, в може просто впасти поруч», — сказав він.

А от щодо наявного ресурсу та наскільки його вистачить народний депутат каже, що не хоче нагнітати і шокувати людей, відповідаючи, що ресурсу замало або він на межі.

«Врешті й так зрозуміло: якщо постійно бити по одному й тому ж предмету, то його можна добити. Це як з машиною — раз розбив, другий, третій. Скільки вона витримає? Звісно, все залежить від того, як автомобіліст її розбив: у лобовому зіткненні чи просто десь щось зачепив, як її ремонтував. Але зрозуміло, що якщо її постійно бити, вона довго не витримає. Десь так і з енергетичними об’єктами», — підсумовує Олексій Кучеренко.

