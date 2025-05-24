Скільки років Росії знадобиться, щоб дійти до Дніпра: експерт здивував відповіддю

Війна в Україні / © ТСН

Реклама

Війська РФ заявили про вихід на межі Дніпропетровської області. Про це 21 травня повідомили російські пропагандисти. У Силах оборони та Дніпропетровській обласній військовій адміністрації цю інформацію заперечили і закликали не вірити провокації.

Що відбувається на кордоні з Дніпропетровською областю та на якій відстані від міста Дніпро перебувають окупанти — читайте в матеріалі ТСН.ua.

РФ заявила про вихід на кордони Дніпропетровської області

Про перетин росіянами адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областю поблизу Новомиколаївки 21 травня повідомили пропагандистські ЗМІ. Окупанти проілюстрували заяву фото.

Реклама

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що інформація, яка шириться мережею є фейком покликана для того, щоб дестабілізувати ситуацію.

«Це — фейк! І ця „новина“, і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію», — написав Лисак у своєму Телеграм-каналі.

Аналітики DeepState також спростували інформацію про вихід російських військ на межі Дніпропетровщини. За їхніми даними, на знімку, що опубліковали російські пабліки, зображена автівка українських бійців, яку ті покинули напередодні.

Втім варто зауважити, що згідно з даними DeepState, російська армія підійшла до адміністративного кордону області у районі Новомиколаївки на відстань до 2 кілометрів і просувається далі.

Реклама

На якій відстані від Дніпра перебувають війська РФ

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан у коментарі сайту ТСН.ua підкреслив, що інформація про те, що ворог дістався Дніпропетровщини — це російська інформаційно-психологічна операція (ІПСО).

Водночас, навіть якщо РФ зможе дістатися адміністративної межі, не є проблемою та не несе ніякої загрози, особливо обласному центру.

«Вони стоять на кордоні Дніпропетровської області приблизно за 3 кілометри. Але вони стоять там місяць. Вийшли вони на кордон, не вийшли вони на кордон — це не має значення. Загальна лінія кордону, вона гуляє сюди-туди 3-4 кілометри. Знову ж таки, що таке Дніпропетровська область? Це умовний адмінкордон. Він у повітрі висить, його там немає», — зазначив Роман Світан.

За його словами, ворог перебуває поблизу кордону протягом останніх півроку і не може рухатися далі в бік Дніпра.

Реклама

«Покровськ — це кордон практично Дніпропетровської області. Дальність роботи артилерії 30 кілометрів. Вони б’ють Дніпропетровщину вже півроку. Чи рухатимуться вони далі у бік Дніпра? Ні. Це все російське ІПСО — для того, щоб давити на українське суспільство, вигадують, кидають інформаційний привід. Ось вийдемо на кордон Дніпропетровської області і тоді там щось посипляться з неба каміння. Та не посипляться.

Вони стоять на кордоні Сумщини. На кордоні Харківщини, на кордоні Чернігівської області. Росія межує із Чернігівською областю. Нині що, треба жителям Чернігова кудись тікати? Ні, вони там тисячу років стоять», — пояснив Роман Світан.

Скільки років росіянам треба, щоб дійти до Дніпра

Він підкреслив, що жодної небезпеки місту сьогодні немає і не може бути на даному етапі війни. Звісно, крім вже звичних атак ракетами та безпілотниками.

«Не думайте, вийшли чи не вийшли на кордон. Вони три кілометри пройти не можуть за півроку. А до Дніпра 200 кілометрів. До Дніпра, як до Києва рачки. Вони поклали близько 150 тисяч росіян, пройшли протягом року 50 кілометрів. Від Покровська до Дніпра — 200 кілометрів. Скільки їм треба йти до Дніпра? Чотири роки. На карту подивіться, одразу буде зрозуміло», — зазначив Роман Світан.

Реклама

За його словами, говорити про загрозу Дніпру — це все одно, що говорити зараз, що щось загрожує Львову.

«Ось Дніпру загрожує приблизно як Львову, плюс балістика. І цього року так це точно. Давайте не розганяти цю російську ІПСО», — підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що російська армія давно намагається дістатися Дніпропетровщини. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці квітня повідомляв, що ворог уперто намагається прорвати оборону українських військ на Покровському напрямку та вийти на адміністративний кордон. Втім ані до 9 травня, ані зараз цього зробити не вдалося.