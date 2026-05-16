Скільки Росія накопичила ракет: Жданов назвав цифру і попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія використала так зване «перемир’я» для накопичення запасів дронів і ракет. Також, за його словами, РФ досі має значний арсенал ракет різних типів.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

За словами експерта, під час «перемир’я» російська армія могла накопичувати ударні безпілотники для нових масованих атак по Україні.

Реклама

«Ми ж погодились на перемир’я. І фактично, знаючи зі слів представника ГУР Юсова, що 200-210 дронів вони можуть випускати щодоби, то порахуйте: від 4-7 травня до 12 травня вони накопичували», — сказав Жданов.

Він також наголосив, що Росія має ще великий запас ракет різних типів, а також продовжує їх виробництво.

«Ми знаємо з даних нашої розвідки, що у них до 900 ракет різного типу. 60 ракет в місяць вони можуть випускати теж різного типу. За 36 годин вони 1560 дронів застосували по території нашої країни», — пояснив він.

Крім того, Жданов припустив, що масовані удари по Україні можуть продовжитися вже найближчим часом. За його словами, під час останньої атаки РФ майже не використовувала окремі типи ракет, запас яких залишається значним.

Реклама

«Я думаю, що це не останнє, у них є ще на один удар запасу. Вони майже не використовували ракети „Калібр“, майже не використовували „Кинджали“, там одна чи дві було. А їх там більше пів сотні. І майже не використовували „Іскандер-К“», — зазначив Жданов.

Новини партнерів