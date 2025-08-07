ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
1 хв

Скільки росіян взяли в полон на Курщині: Сирський відповів

За словами Сирського, на Курщині Сили оборони взяли в полон понад тисячу російських військових.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Полонені росіяни на Курщині. Серпень 2024 року

Полонені росіяни на Курщині. Серпень 2024 року

Курська операція була важливою ще й тому, що там вдалося взяти в полон велику кількість російських полонених і розблокувати процес обмінів.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

«Я можу сказати, що і тепер ми ведемо облік військових РФ, які здалися в полон. Станом на сьогодні на цьому напрямку цифра 1018 військовослужбовців, які потрапили в полон», — сказав головком ЗСУ.

Нагадаємо, що у річницю Курської операції головком Сирський розповів, що зараз відбувається на цій ділянці фронту.

Він відверто розповів, чи була Курська операція успішною, а також розкрив невідомі деталі Курської операції.

Крім того, Сирський відверто відповів, чи варто були замість неї відправити війська на Покровськ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie