- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 280
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки росіян взяли в полон на Курщині: Сирський відповів
За словами Сирського, на Курщині Сили оборони взяли в полон понад тисячу російських військових.
Курська операція була важливою ще й тому, що там вдалося взяти в полон велику кількість російських полонених і розблокувати процес обмінів.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.
«Я можу сказати, що і тепер ми ведемо облік військових РФ, які здалися в полон. Станом на сьогодні на цьому напрямку цифра 1018 військовослужбовців, які потрапили в полон», — сказав головком ЗСУ.
Нагадаємо, що у річницю Курської операції головком Сирський розповів, що зараз відбувається на цій ділянці фронту.
Він відверто розповів, чи була Курська операція успішною, а також розкрив невідомі деталі Курської операції.
Крім того, Сирський відверто відповів, чи варто були замість неї відправити війська на Покровськ.