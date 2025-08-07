Скільки росіян взяли в полон на Курщині: Сирський відповів

Полонені росіяни на Курщині. Серпень 2024 року

Курська операція була важливою ще й тому, що там вдалося взяти в полон велику кількість російських полонених і розблокувати процес обмінів.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

«Я можу сказати, що і тепер ми ведемо облік військових РФ, які здалися в полон. Станом на сьогодні на цьому напрямку цифра 1018 військовослужбовців, які потрапили в полон», — сказав головком ЗСУ.

