Військові аналітики назвали сценарії того, скільки ще може тривати війна в Україні / © ТСН

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Війна в Україні, попри припущення окремих американських перемовників про те, що буде після неї, може затягнутись ще навіть не на рік — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловили військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко та військовий блогер Сергій Місюра.

Аргументуючи свій висновок, враховуючи нинішні реалії, Олександр Коваленко вважає, що події, скоріш за все, будуть розвиватись наступним чином: «Вважаю, що протягом 2027 року завершення війни також не відбудеться, але не виключено, що можуть розпочатись більш прагматичні, раціональні дії на дипломатичному треку. І якраз у дипломатичному питанні можуть відбутися зміни позитивного характеру. Не виключено, що це відбудеться у другому півріччі 2027 року. Але при цьому війна не буде завершуватись протягом 2027 року. У будь-якому разі і у 2028 році бойові дії також будуть продовжуватися. Наскільки інтенсивно — це інше питання».

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Коваленко також поставив важливе питання і відповів на нього: «Чи буде максимально інтенсивна наступальна кампанія з боку РФ? У мене є великий сумнів. Якщо тільки в Росії не буде проведено загальну мобілізацію. Якщо цього не відбудеться, то у 2027 та 2028 році продовжаться контратакуючі, контрнаступальні операції України з поступовим, покроковим, а на деяких локаціях навіть дуже швидкими та великими звільненнями територій. Але переважно на тактичному рівні, тобто звільнення невеликими кроками. Тобто є величезні сумніви, що завершення війни відбудеться в 2027 році».

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На його переконання, на фронті Росія не може вирішити свої глобальні задачі, оскільки їй не вистачає багатьох комплексних параметрів.

Мобілізація в Росії: чого чекати далі

На думку Коваленка, РФ не вистачає адаптивності до реалій.

«Рішень у них просто немає. Дуже важливий момент — у російської армії немає технологічного, інженерного розвитку військово-промислового комплексу, який міг би своїми рішеннями повністю переламати хід війни. Взагалі. Вони діють у межах тенденцій. Вони не мають можливості створити якусь суперзброю, яка б повністю змінила хід війни. Отже у цьому питанні у них тупикова ситуація. Але у цій обстановці вони можуть використати елемент шантажу, відкриваючи другий театр бойових дій. Проти Європи. І таким чином тиснути на Україну через Європу, яка опиняється в загрозі повномасштабної великої війни. Такий сценарій дійсно може бути використаний. А так, в принципі, я не бачу чогось масштабного, чим би могла загрожувати Росія Україні, окрім загальної мобілізації в РФ, яка збільшить кількість особового складу», — каже аналітик.

Та продовжує: «Але і це стало серйозним викликом для Путіна. Він розуміє, що якщо розпочнеться класична загальна мобілізація з репресивними методами, то є регіони, які будуть виступати проти цього. Наприклад, Дагестан, Інгушетія. Якщо буде зроблено якусь індульгенцію для Північного Кавказу, то одразу виступить проти, наприклад, Татарстан. Мовляв, чому одним можна мати індульгенцію від мобілізації, а іншим — ні. Тому такі процеси можуть мати ланцюжкову реакцію, тому Путін гальмує їх. Якщо в Росії проводити загальну мобілізацію, то її треба чимось підсилювати. Наприклад, закликами до війни з НАТО».

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Крім цього, Коваленко висловлює думку, що зараз одним з пріоритетів для Росії є повітряні удари по тиловим територіям України.

«В той же час ситуація на фронті для росіян тільки погіршується. Крім операції Третього армійського корпусу „Вівальді“, є інші наші успіхи, про них ще буде офіційно повідомлятися. Іншими словами, зараз у росіян на фронті виникає багато проблем, тому вони намагаються нас обмежити в енергетичних та багатьох інших питаннях. Вони розраховують на те, що український народ вийде на протести з вимогами повернути світло, тепло та інше», — каже Коваленко.

Війна в Україні: чи можливі енергетичне або морське перемир’я

На думку Коваленка, у перспективі можливі локальні перемир’я.

«Але не довгострокові. До тих пір, поки не завершиться війна, довгострокового перемир’я бути не може. Локальне перемир’я можливо за умови, якщо Росія буде отримувати „по зубам“ набагато серйозніше, ніж зможе цьому протидіяти. Росія розуміє мову сили, якщо ми з нею не будемо говорити таким чином, то будемо поступатися. „Безхребетність“, пасивність мотивує Росію діяти зухвало та агресивно», — впевнений він.

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Війна в Україні: чи є ознаки закінчення

Своєю чергою, військовий блогер Сергій Місюра у коментарі ТСН.ua висловив думку, що ознак ні зупинки війни, ні її заморожування він не бачить.

«Кількість знищених росіян росте, кількість обстрілів з боку Росії зростає», — каже він.

Коментуючи заяви американських політиків щодо можливого завершення війни, Місюра припустив наступне: «Про те, про що вони домовляться, ми будемо знати в останню чергу. Але поки видно, що до зупинки на полі бою ситуація не наближається. Якщо Росія здійснить примусову мобілізацію, то зможе компенсувати втрати, але РФ думає про ризики через це. Поки в Росії ресурси є, тому у глибокий мінус по втратам вона не піде. Але через стан економіки можливе зменшення виплат».

На його думку, локальні перемир’я росіянам зараз не вигідні.

«Якою може стати для нас зима? Наприклад, наступна велика комбінована атака можлива на початку грудня. Вважаю, що у окупантів є план розпочинати місяць з цього. Не хочу бути правим у цьому, але таке можливо. Але і ми вже почали впливати на це: є ураження трьох російських пускових установок для запуску ракет. Через це масштаб наступної атаки може бути меншим за попередню. Думаю, що до сотні випущених ракет росіяни не дотягнуть. А от по мостах та енергетиці, думаю, вони і далі будуть намагатись гатити», — резюмує Сергій Місюра.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Джонсон назвав умову, за якої війни в Україні могло не бути. Борис Джонсон розкритикував західну стратегію в Україні та назвав головну перешкоду на шляху до миру.

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