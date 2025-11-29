Скільки ще українська армія триматиме Покровськ: що каже командувач ДШВ

Бої за Покровськ / © ТСН

Реклама

Командувач ДШВ Олег Апостол повідомив, скільки ще українська армія триматиме Покровськ.

Про це сказав Апостол в інтерв’ю ТСН в межах телемарафону.

«На цей момент Покровськ тримається. Є важкі моменти, логістичні — противник протидіє. Але ніхто не говорить, що в нас там все просто, бо це війна. Противник теж створює якісь моменти, загрози. Зараз загрозою буде 76-та дивізія (армії РФ — ред.). Але тримаємось і будемо максимально тримати Покровськ, скільки це можливо. Тому що він для нас важливий», — зазначив він.

Реклама

Олег Апостол наголосив, якби ЗСУ не провели Добропільську операцію, ворог відрізав би Покровськ та увесь Донбас.

«Але зверніть увагу, якби не було Добропільської операції, а ми пішли б на Покровськ, то нас відрізали б: і Донбас відрізали б, і відрізали б Покровськ. Тому я рахую ці рішення дуже правильними», — підсумував він.

Нагадаємо, Олег Апостол розповів, що Сили оборони України не дали росіянам відрізати всю Донецьку область, як вони хотіли під час наступальної операції на Добропільському напрямку.