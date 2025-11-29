- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 623
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки ще українська армія триматиме Покровськ: що каже командувач ДШВ
Якби ЗСУ не провели Добропільську операцію, ворог відрізав би Покровськ та увесь Донбас, зазначив Олег Апостол.
Командувач ДШВ Олег Апостол повідомив, скільки ще українська армія триматиме Покровськ.
Про це сказав Апостол в інтерв’ю ТСН в межах телемарафону.
«На цей момент Покровськ тримається. Є важкі моменти, логістичні — противник протидіє. Але ніхто не говорить, що в нас там все просто, бо це війна. Противник теж створює якісь моменти, загрози. Зараз загрозою буде 76-та дивізія (армії РФ — ред.). Але тримаємось і будемо максимально тримати Покровськ, скільки це можливо. Тому що він для нас важливий», — зазначив він.
Олег Апостол наголосив, якби ЗСУ не провели Добропільську операцію, ворог відрізав би Покровськ та увесь Донбас.
«Але зверніть увагу, якби не було Добропільської операції, а ми пішли б на Покровськ, то нас відрізали б: і Донбас відрізали б, і відрізали б Покровськ. Тому я рахую ці рішення дуже правильними», — підсумував він.
Нагадаємо, Олег Апостол розповів, що Сили оборони України не дали росіянам відрізати всю Донецьку область, як вони хотіли під час наступальної операції на Добропільському напрямку.